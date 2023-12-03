https://ria.ru/20231203/speleolog-1913488945.html

В Сочи спасатели помогли женщине выйти из Навалишенской пещеры

В Сочи спасатели помогли женщине выйти из Навалишенской пещеры - РИА Новости, 03.12.2023

В Сочи спасатели помогли женщине выйти из Навалишенской пещеры

Спасатели обнаружили не выходившую на связь женщину-спелеолога и эвакуировали ее из Навалишенской пещеры в Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T19:12

2023-12-03T19:12

2023-12-03T19:37

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 3 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили не выходившую на связь женщину-спелеолога и эвакуировали ее из Навалишенской пещеры в Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС в телеграм-канале.Инцидент произошел накануне вечером. Местная жительница пошла одна в Навалишенскую пещеру и в назначенное время на связь не вышла. Вечером к спасателям обратилась ее подруга с просьбой найти пропавшую, она же указала координаты. "Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России спустились в первый зал пещеры и увидели личные вещи спелеолога. На звуковые сигналы женщина откликнулась. Сотрудники ведомства обнаружили туристку, помогли выйти наружу и довезли до города", — говорится в релизе ЮРПСО.Как позже пояснила женщина, она хотела дойти до зала Любви и увидела несколько вариантов прохождения маршрута. Сначала она пошла в одном направлении, потом вернулась и сменила путь. Однако поскольку женщина была уже вся в глине и двигалась медленно, выйти на связь в оговоренное время не смогла. Навалишенская пещера — археологический памятник в Сочи, расположенный в Хостинском районе курорта. Она была местом сезонной стоянки древних людей.

https://ria.ru/20231121/spasenie-1910811993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество