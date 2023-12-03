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В Сочи спасатели помогли женщине выйти из Навалишенской пещеры - РИА Новости, 03.12.2023
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19:12 03.12.2023 (обновлено: 19:37 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/speleolog-1913488945.html
В Сочи спасатели помогли женщине выйти из Навалишенской пещеры
В Сочи спасатели помогли женщине выйти из Навалишенской пещеры - РИА Новости, 03.12.2023
В Сочи спасатели помогли женщине выйти из Навалишенской пещеры
Спасатели обнаружили не выходившую на связь женщину-спелеолога и эвакуировали ее из Навалишенской пещеры в Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T19:12
2023-12-03T19:37
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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СОЧИ, 3 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили не выходившую на связь женщину-спелеолога и эвакуировали ее из Навалишенской пещеры в Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС в телеграм-канале.Инцидент произошел накануне вечером. Местная жительница пошла одна в Навалишенскую пещеру и в назначенное время на связь не вышла. Вечером к спасателям обратилась ее подруга с просьбой найти пропавшую, она же указала координаты. &quot;Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России спустились в первый зал пещеры и увидели личные вещи спелеолога. На звуковые сигналы женщина откликнулась. Сотрудники ведомства обнаружили туристку, помогли выйти наружу и довезли до города&quot;, — говорится в релизе ЮРПСО.Как позже пояснила женщина, она хотела дойти до зала Любви и увидела несколько вариантов прохождения маршрута. Сначала она пошла в одном направлении, потом вернулась и сменила путь. Однако поскольку женщина была уже вся в глине и двигалась медленно, выйти на связь в оговоренное время не смогла. Навалишенская пещера — археологический памятник в Сочи, расположенный в Хостинском районе курорта. Она была местом сезонной стоянки древних людей.
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сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Хорошие новости
В Сочи спасатели помогли женщине выйти из Навалишенской пещеры

В Сочи из Навалишенской пещеры спасатели эвакуировали женщину-спелеолога

© МЧС России/TelegramСпасатели эвакуировали женщину из Навалишенской пещеры в Сочи
Спасатели эвакуировали женщину из Навалишенской пещеры в Сочи
© МЧС России/Telegram
Спасатели эвакуировали женщину из Навалишенской пещеры в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили не выходившую на связь женщину-спелеолога и эвакуировали ее из Навалишенской пещеры в Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС в телеграм-канале.
Инцидент произошел накануне вечером. Местная жительница пошла одна в Навалишенскую пещеру и в назначенное время на связь не вышла. Вечером к спасателям обратилась ее подруга с просьбой найти пропавшую, она же указала координаты.
«

"Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России спустились в первый зал пещеры и увидели личные вещи спелеолога. На звуковые сигналы женщина откликнулась. Сотрудники ведомства обнаружили туристку, помогли выйти наружу и довезли до города", — говорится в релизе ЮРПСО.

Как позже пояснила женщина, она хотела дойти до зала Любви и увидела несколько вариантов прохождения маршрута. Сначала она пошла в одном направлении, потом вернулась и сменила путь. Однако поскольку женщина была уже вся в глине и двигалась медленно, выйти на связь в оговоренное время не смогла.
Навалишенская пещера — археологический памятник в Сочи, расположенный в Хостинском районе курорта. Она была местом сезонной стоянки древних людей.
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Хорошие новостиСочиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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