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В СПЧ рассказали, какие темы обсудят на встрече с Путиным - РИА Новости, 03.12.2023
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16:19 03.12.2023 (обновлено: 16:21 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/spch-1913466776.html
В СПЧ рассказали, какие темы обсудят на встрече с Путиным
В СПЧ рассказали, какие темы обсудят на встрече с Путиным - РИА Новости, 03.12.2023
В СПЧ рассказали, какие темы обсудят на встрече с Путиным
Совет по правам человека при президенте России на встрече с Владимиром Путиным планирует поднять вопросы СВО, миграции, здравоохранения, образования, а также... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T16:19
2023-12-03T16:21
россия
владимир путин
александр точенов
воздушно-космические силы россии
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России на встрече с Владимиром Путиным планирует поднять вопросы СВО, миграции, здравоохранения, образования, а также другие темы, которые связаны с правами человека, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Совета Александр Точенов. Ранее в Кремле сообщили, что Путин встретится в режиме ВКС с членами СПЧ. "Масса всех тем, которыми мы занимаемся. Естественно проблемы, связанные с специальной военной операцией, миграционной политикой, образованием, медициной, есть комплекс тем, которые связаны с правами человека", - сказал Точенов. В качестве ответственного секретаря Совета Точенов планирует рассказать на встрече о реализации поручений президента, которые выходили по результатам прежних встреч Путина с Советом.Также член СПЧ Александр Брод сообщил РИА Новости, что хотел бы выступить перед главой государства и затронуть такие темы, как развитие системы общественного контроля на выборах."Сам этот институт показал востребованность у общественников, ему доверяют избиратели. Однако есть ещё горизонты развития. Также хочется ещё раз отметить недопустимость разыгрывания "национальной карты" на выборах, есть наработки относительно отражения информационных провокаций на выборах", - заявил Брод.Он отметил, что необходимо подумать об обеспечении безопасности россиян, которые будут голосовать на выборах, находясь в недружественных странах. Кроме того, Брод обозначил темы совершенствования правосудия и вопросов совершенствования миграционной политики.Член СПЧ Ян Власов также рассказал РИА Новости, что планирует обсудить с президентом систему здравоохранения."Постараюсь поднять вопрос, связанный с последствиями ковида, с тем, как работает система инфекционной службы, потому что это вопрос безопасности, о том, какие у нас есть новые антибиотики, вакцины, о том, как работает у нас эта система с точки зрения достаточного количества специалистов", - отметил он.Власов также добавил, что хотел бы поднять вопрос существования единой научно-методической структуру в РФ, которая "отвечала бы на те вызовы, которые мы в том числе ожидаем".
https://ria.ru/20231121/npo-1910741115.html
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россия, владимир путин, александр точенов, воздушно-космические силы россии, общество
Россия, Владимир Путин, Александр Точенов, Воздушно-космические силы России, Общество
В СПЧ рассказали, какие темы обсудят на встрече с Путиным

СПЧ: на встрече с Путиным обсудят темы СВО, миграции и образования

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета по правам человека
Заседание Совета по правам человека - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России на встрече с Владимиром Путиным планирует поднять вопросы СВО, миграции, здравоохранения, образования, а также другие темы, которые связаны с правами человека, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Совета Александр Точенов.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин встретится в режиме ВКС с членами СПЧ.
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"Масса всех тем, которыми мы занимаемся. Естественно проблемы, связанные с специальной военной операцией, миграционной политикой, образованием, медициной, есть комплекс тем, которые связаны с правами человека", - сказал Точенов.
В качестве ответственного секретаря Совета Точенов планирует рассказать на встрече о реализации поручений президента, которые выходили по результатам прежних встреч Путина с Советом.
Также член СПЧ Александр Брод сообщил РИА Новости, что хотел бы выступить перед главой государства и затронуть такие темы, как развитие системы общественного контроля на выборах.
«
"Сам этот институт показал востребованность у общественников, ему доверяют избиратели. Однако есть ещё горизонты развития. Также хочется ещё раз отметить недопустимость разыгрывания "национальной карты" на выборах, есть наработки относительно отражения информационных провокаций на выборах", - заявил Брод.
Он отметил, что необходимо подумать об обеспечении безопасности россиян, которые будут голосовать на выборах, находясь в недружественных странах. Кроме того, Брод обозначил темы совершенствования правосудия и вопросов совершенствования миграционной политики.
Член СПЧ Ян Власов также рассказал РИА Новости, что планирует обсудить с президентом систему здравоохранения.
"Постараюсь поднять вопрос, связанный с последствиями ковида, с тем, как работает система инфекционной службы, потому что это вопрос безопасности, о том, какие у нас есть новые антибиотики, вакцины, о том, как работает у нас эта система с точки зрения достаточного количества специалистов", - отметил он.
Власов также добавил, что хотел бы поднять вопрос существования единой научно-методической структуру в РФ, которая "отвечала бы на те вызовы, которые мы в том числе ожидаем".
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РоссияВладимир ПутинАлександр ТоченовВоздушно-космические силы РоссииОбщество
 
 
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