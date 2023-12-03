https://ria.ru/20231203/spch-1913466776.html

В СПЧ рассказали, какие темы обсудят на встрече с Путиным

В СПЧ рассказали, какие темы обсудят на встрече с Путиным - РИА Новости, 03.12.2023

В СПЧ рассказали, какие темы обсудят на встрече с Путиным

Совет по правам человека при президенте России на встрече с Владимиром Путиным планирует поднять вопросы СВО, миграции, здравоохранения, образования, а также... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T16:19

2023-12-03T16:19

2023-12-03T16:21

россия

владимир путин

александр точенов

воздушно-космические силы россии

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России на встрече с Владимиром Путиным планирует поднять вопросы СВО, миграции, здравоохранения, образования, а также другие темы, которые связаны с правами человека, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Совета Александр Точенов. Ранее в Кремле сообщили, что Путин встретится в режиме ВКС с членами СПЧ. "Масса всех тем, которыми мы занимаемся. Естественно проблемы, связанные с специальной военной операцией, миграционной политикой, образованием, медициной, есть комплекс тем, которые связаны с правами человека", - сказал Точенов. В качестве ответственного секретаря Совета Точенов планирует рассказать на встрече о реализации поручений президента, которые выходили по результатам прежних встреч Путина с Советом.Также член СПЧ Александр Брод сообщил РИА Новости, что хотел бы выступить перед главой государства и затронуть такие темы, как развитие системы общественного контроля на выборах."Сам этот институт показал востребованность у общественников, ему доверяют избиратели. Однако есть ещё горизонты развития. Также хочется ещё раз отметить недопустимость разыгрывания "национальной карты" на выборах, есть наработки относительно отражения информационных провокаций на выборах", - заявил Брод.Он отметил, что необходимо подумать об обеспечении безопасности россиян, которые будут голосовать на выборах, находясь в недружественных странах. Кроме того, Брод обозначил темы совершенствования правосудия и вопросов совершенствования миграционной политики.Член СПЧ Ян Власов также рассказал РИА Новости, что планирует обсудить с президентом систему здравоохранения."Постараюсь поднять вопрос, связанный с последствиями ковида, с тем, как работает система инфекционной службы, потому что это вопрос безопасности, о том, какие у нас есть новые антибиотики, вакцины, о том, как работает у нас эта система с точки зрения достаточного количества специалистов", - отметил он.Власов также добавил, что хотел бы поднять вопрос существования единой научно-методической структуру в РФ, которая "отвечала бы на те вызовы, которые мы в том числе ожидаем".

https://ria.ru/20231121/npo-1910741115.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, александр точенов, воздушно-космические силы россии, общество