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Умер Герой Советского Союза, ставший образом "батяни-комбата" - РИА Новости, 03.12.2023
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00:53 03.12.2023 (обновлено: 09:07 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/soluyanov-1913398810.html
Умер Герой Советского Союза, ставший образом "батяни-комбата"
Умер Герой Советского Союза, ставший образом "батяни-комбата" - РИА Новости, 03.12.2023
Умер Герой Советского Союза, ставший образом "батяни-комбата"
Герой Советского Союза, генерал-майор ВДВ в отставке Александр Солуянов умер на 70-м году жизни, сообщил "Севастопольский союз ветеранов десантников". РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T00:53
2023-12-03T09:07
ссср
оренбургская область
афганистан
воздушно-десантные войска россии
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Герой Советского Союза, генерал-майор ВДВ в отставке Александр Солуянов умер на 70-м году жизни, сообщил "Севастопольский союз ветеранов десантников"."С прискорбием сообщаем, что 2 декабря 2023 года скончался ветеран Воздушно-десантных войск Герой Советского Союза генерал-майор Солуянов Александр Петрович. Память о нем навсегда останется в сердцах десантников как настоящего командира и замечательного человека. Командование и ветераны ВДВ приносят слова искреннего и глубокого соболезнования родным и близким Александра Петровича", — говорится в некрологе.Причины смерти не уточняются.Александр Солуянов родился 19 декабря 1953 года в Оренбургской области. 23 ноября 1984 года Солуянову присвоили звание Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Он принимал участие в операции по уничтожению банд мятежников в провинции Парван. Умело организованное взаимодействие между авиацией и артиллерией позволило выполнить боевую задачу без потерь личного состава и боевой техники.По информации союза ветеранов, когда режиссер Никита Михалков решил снять клип на ставшую хитом в 1990-ые годы песню группы "Любэ" "Батяня-комбат", в армии стали искать реального "Батяню-комбата", того, "кто не прятал сердце за спины солдат", тогда десантники в один голос назвали имя Александра Солуянова.
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оренбургская область
афганистан
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ссср, оренбургская область, афганистан, воздушно-десантные войска россии, россия
СССР, Оренбургская область, Афганистан, Воздушно-десантные войска России, Россия
Умер Герой Советского Союза, ставший образом "батяни-комбата"

Умер Герой Советского Союза Солуянов, ставший прообразом "батяни-комбата"

© Фото : Оргкомитет по увековечиванию памяти Первых Героев Советского СоюзаСолуянов Александр Петрович
Солуянов Александр Петрович - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : Оргкомитет по увековечиванию памяти Первых Героев Советского Союза
Солуянов Александр Петрович. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Герой Советского Союза, генерал-майор ВДВ в отставке Александр Солуянов умер на 70-м году жизни, сообщил "Севастопольский союз ветеранов десантников".
«
"С прискорбием сообщаем, что 2 декабря 2023 года скончался ветеран Воздушно-десантных войск Герой Советского Союза генерал-майор Солуянов Александр Петрович. Память о нем навсегда останется в сердцах десантников как настоящего командира и замечательного человека. Командование и ветераны ВДВ приносят слова искреннего и глубокого соболезнования родным и близким Александра Петровича", — говорится в некрологе.
Причины смерти не уточняются.
Александр Солуянов родился 19 декабря 1953 года в Оренбургской области. 23 ноября 1984 года Солуянову присвоили звание Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Он принимал участие в операции по уничтожению банд мятежников в провинции Парван. Умело организованное взаимодействие между авиацией и артиллерией позволило выполнить боевую задачу без потерь личного состава и боевой техники.
По информации союза ветеранов, когда режиссер Никита Михалков решил снять клип на ставшую хитом в 1990-ые годы песню группы "Любэ" "Батяня-комбат", в армии стали искать реального "Батяню-комбата", того, "кто не прятал сердце за спины солдат", тогда десантники в один голос назвали имя Александра Солуянова.
 
СССРОренбургская областьАфганистанВоздушно-десантные войска РоссииРоссия
 
 
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