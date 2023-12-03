Умер Герой Советского Союза, ставший образом "батяни-комбата"
Умер Герой Советского Союза Солуянов, ставший прообразом "батяни-комбата"
© Фото : Оргкомитет по увековечиванию памяти Первых Героев Советского СоюзаСолуянов Александр Петрович
Солуянов Александр Петрович. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Герой Советского Союза, генерал-майор ВДВ в отставке Александр Солуянов умер на 70-м году жизни, сообщил "Севастопольский союз ветеранов десантников".
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"С прискорбием сообщаем, что 2 декабря 2023 года скончался ветеран Воздушно-десантных войск Герой Советского Союза генерал-майор Солуянов Александр Петрович. Память о нем навсегда останется в сердцах десантников как настоящего командира и замечательного человека. Командование и ветераны ВДВ приносят слова искреннего и глубокого соболезнования родным и близким Александра Петровича", — говорится в некрологе.
Причины смерти не уточняются.
Александр Солуянов родился 19 декабря 1953 года в Оренбургской области. 23 ноября 1984 года Солуянову присвоили звание Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Он принимал участие в операции по уничтожению банд мятежников в провинции Парван. Умело организованное взаимодействие между авиацией и артиллерией позволило выполнить боевую задачу без потерь личного состава и боевой техники.
По информации союза ветеранов, когда режиссер Никита Михалков решил снять клип на ставшую хитом в 1990-ые годы песню группы "Любэ" "Батяня-комбат", в армии стали искать реального "Батяню-комбата", того, "кто не прятал сердце за спины солдат", тогда десантники в один голос назвали имя Александра Солуянова.