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Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк - РИА Новости, 03.12.2023
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23:17 03.12.2023 (обновлено: 23:59 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/soavtor-1913513189.html
Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк
Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк - РИА Новости, 03.12.2023
Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк
Соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк умер в возрасте 86 лет, сообщили в Черновицком облсовете. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T23:17
2023-12-03T23:59
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк умер в возрасте 86 лет, сообщили в Черновицком облсовете. &quot;На 87-м году жизни умер Леонтий Иванович Сандуляк — первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, почетный гражданин города Черновцы&quot;, — говорится в публикации в Facebook*.Сандуляк родился в 1937 году в селе Козыряны в Черновицкой области. Он был доктором медицинских наук, профессором. Весной 1989 года его избрали народным депутатом СССР. С 1992 по 1995 год работал послом Украины в Румынии. По окончании дипломатической службы преподавал в различных вузах страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, румыния, черновицкая область
В мире, Украина, Румыния, Черновицкая область
Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

Соавтор акта провозглашения независимости Украины Сандуляк умер на 87 году жизни

© Фото : Черновицкий облсоветЛеонтий Сандуляк
Леонтий Сандуляк - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : Черновицкий облсовет
Леонтий Сандуляк. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк умер в возрасте 86 лет, сообщили в Черновицком облсовете.
«

"На 87-м году жизни умер Леонтий Иванович Сандуляк — первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, почетный гражданин города Черновцы", — говорится в публикации в Facebook*.

Сандуляк родился в 1937 году в селе Козыряны в Черновицкой области. Он был доктором медицинских наук, профессором. Весной 1989 года его избрали народным депутатом СССР. С 1992 по 1995 год работал послом Украины в Румынии. По окончании дипломатической службы преподавал в различных вузах страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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