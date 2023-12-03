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Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк - РИА Новости, 03.12.2023

Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

Соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк умер в возрасте 86 лет, сообщили в Черновицком облсовете. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T23:17

2023-12-03T23:17

2023-12-03T23:59

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк умер в возрасте 86 лет, сообщили в Черновицком облсовете. "На 87-м году жизни умер Леонтий Иванович Сандуляк — первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, почетный гражданин города Черновцы", — говорится в публикации в Facebook*.Сандуляк родился в 1937 году в селе Козыряны в Черновицкой области. Он был доктором медицинских наук, профессором. Весной 1989 года его избрали народным депутатом СССР. С 1992 по 1995 год работал послом Украины в Румынии. По окончании дипломатической службы преподавал в различных вузах страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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в мире, украина, румыния, черновицкая область