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Во Франции около 1,8 тысячи домов остались без света из-за снегопада - РИА Новости, 03.12.2023
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15:35 03.12.2023 (обновлено: 15:38 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/snegopad-1913460766.html
Во Франции около 1,8 тысячи домов остались без света из-за снегопада
Во Франции около 1,8 тысячи домов остались без света из-за снегопада - РИА Новости, 03.12.2023
Во Франции около 1,8 тысячи домов остались без света из-за снегопада
Около 1,8 тысячи домов остались без электричества в двух департаментах на востоке Франции из-за снегопада, сообщает радиостанция France Bleu. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:35
2023-12-03T15:38
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около 1,8 тысячи домов остались без электричества в двух департаментах на востоке Франции из-за снегопада, сообщает радиостанция France Bleu. "Сегодня, в воскресенье, 3 декабря, около 1 тысячи домов всё еще без электричества в Савойе и 800 в Верхней Савойе… Это связано со вчерашним сильным снегопадом", - передает радио. Отмечается, что под тяжестью снега на провода и столбы электропередач упали деревья. Ожидается, что подачу электроэнергии удастся восстановить к вечеру.
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции около 1,8 тысячи домов остались без света из-за снегопада

Во Франции около 1,8 тысячи домов остались без электричества из-за снегопада

© AFP 2023 / Sameer Al-DoumyСнегопад на севере Франции
Снегопад на севере Франции - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
Снегопад на севере Франции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около 1,8 тысячи домов остались без электричества в двух департаментах на востоке Франции из-за снегопада, сообщает радиостанция France Bleu.
«
"Сегодня, в воскресенье, 3 декабря, около 1 тысячи домов всё еще без электричества в Савойе и 800 в Верхней Савойе… Это связано со вчерашним сильным снегопадом", - передает радио.
Отмечается, что под тяжестью снега на провода и столбы электропередач упали деревья. Ожидается, что подачу электроэнергии удастся восстановить к вечеру.
Последствия снегопада в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
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Вчера, 12:23
 
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