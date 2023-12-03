https://ria.ru/20231203/snegopad-1913460766.html
Во Франции около 1,8 тысячи домов остались без света из-за снегопада
Во Франции около 1,8 тысячи домов остались без света из-за снегопада - РИА Новости, 03.12.2023
Во Франции около 1,8 тысячи домов остались без света из-за снегопада
Около 1,8 тысячи домов остались без электричества в двух департаментах на востоке Франции из-за снегопада, сообщает радиостанция France Bleu. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:35
2023-12-03T15:35
2023-12-03T15:38
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около 1,8 тысячи домов остались без электричества в двух департаментах на востоке Франции из-за снегопада, сообщает радиостанция France Bleu. "Сегодня, в воскресенье, 3 декабря, около 1 тысячи домов всё еще без электричества в Савойе и 800 в Верхней Савойе… Это связано со вчерашним сильным снегопадом", - передает радио. Отмечается, что под тяжестью снега на провода и столбы электропередач упали деревья. Ожидается, что подачу электроэнергии удастся восстановить к вечеру.
https://ria.ru/20231203/myunkhen-1913440212.html
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в мире, франция
Во Франции около 1,8 тысячи домов остались без света из-за снегопада
Во Франции около 1,8 тысячи домов остались без электричества из-за снегопада