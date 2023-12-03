https://ria.ru/20231203/snegopad-1913460766.html

Во Франции около 1,8 тысячи домов остались без света из-за снегопада

Во Франции около 1,8 тысячи домов остались без света из-за снегопада - РИА Новости, 03.12.2023

Во Франции около 1,8 тысячи домов остались без света из-за снегопада

Около 1,8 тысячи домов остались без электричества в двух департаментах на востоке Франции из-за снегопада, сообщает радиостанция France Bleu. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T15:35

2023-12-03T15:35

2023-12-03T15:38

в мире

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913460636_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_2908f65992890432f17849dd2c2acd7a.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около 1,8 тысячи домов остались без электричества в двух департаментах на востоке Франции из-за снегопада, сообщает радиостанция France Bleu. "Сегодня, в воскресенье, 3 декабря, около 1 тысячи домов всё еще без электричества в Савойе и 800 в Верхней Савойе… Это связано со вчерашним сильным снегопадом", - передает радио. Отмечается, что под тяжестью снега на провода и столбы электропередач упали деревья. Ожидается, что подачу электроэнергии удастся восстановить к вечеру.

https://ria.ru/20231203/myunkhen-1913440212.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция