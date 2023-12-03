https://ria.ru/20231203/sneg-1913441941.html

Сотрудники МЖД непрерывно очищают инфраструктуру от снега

Сотрудники МЖД непрерывно очищают инфраструктуру от снега - РИА Новости, 03.12.2023

Сотрудники МЖД непрерывно очищают инфраструктуру от снега

Сотрудники Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) продолжают непрерывную очистку инфраструктуры от снега, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:36

2023-12-03T12:36

2023-12-03T12:36

городское хозяйство москвы

московская железная дорога

москва

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сотрудники Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) продолжают непрерывную очистку инфраструктуры от снега, сообщили РИА Новости в компании. "На Московской железной дороге продолжается непрерывная работа по очистке инфраструктуры от снега. В настоящее время на линию выведено более 90 единиц спецтехники, задействовано порядка 2 тыс. человек. К расчистке платформ от снега также привлечено около 1000 работников", - сообщили в компании. Там отметили, что при необходимости будут задействованы дополнительные силы. Для координации действий по снегоборьбе на Московской железной дороге работает оперативный штаб.

https://ria.ru/20231203/reysy-1913438982.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, московская железная дорога, москва