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ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке - РИА Новости, 04.12.2023
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22:31 03.12.2023 (обновлено: 09:28 04.12.2023)
https://ria.ru/20231203/snaryady-1913510369.html
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке - РИА Новости, 04.12.2023
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке
Украинские войска в 21.45 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-03T22:31
2023-12-04T09:28
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска в 21.45 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, представительство сообщило, что по Никитскому району Горловки в 20.40 было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров, по Киевскому району Донецка - два снаряда калибра 155 миллиметров в 20.45 и еще два - в 20.50. Представительство также добавило, что с 20.50 по 21.40 по районам Донецка и по Макеевке было выпущено девять снарядов калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231203/obstrel-1913508050.html
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в мире, горловка, нато, сцкк, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, НАТО, СЦКК, Украина, Донецк
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке

ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибра 155 мм по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска в 21.45 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, представительство сообщило, что по Никитскому району Горловки в 20.40 было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров, по Киевскому району Донецка - два снаряда калибра 155 миллиметров в 20.45 и еще два - в 20.50.
Представительство также добавило, что с 20.50 по 21.40 по районам Донецка и по Макеевке было выпущено девять снарядов калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаНАТОСЦККУкраинаДонецк
 
 
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