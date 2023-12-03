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Юрист объяснила, почему штрафуют за кражу снега - РИА Новости, 03.12.2023
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02:15 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/shtraf-1913287242.html
Юрист объяснила, почему штрафуют за кражу снега
Юрист объяснила, почему штрафуют за кражу снега - РИА Новости, 03.12.2023
Юрист объяснила, почему штрафуют за кражу снега
Привычка сбрасывать излишки снега на чужой участок или, наоборот, забирать его у соседей может привести к проблемам с законом, рассказала в интервью агентству... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T02:15
2023-12-03T02:15
общество
россия
надежда колотович
недвижимость
зима (время года)
штрафы
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МОСКВА, 3 дек — РИА новости. Привычка сбрасывать излишки снега на чужой участок или, наоборот, забирать его у соседей может привести к проблемам с законом, рассказала в интервью агентству “Прайм” адвокат Надежда Колотович.Садоводы порой используют снег для “укутывания” посадок и с этими целями могут позаимствовать его у соседей. Ответственность за такую "кражу" не предусмотрена, но пребывание на чужом участке без разрешения хозяев грозит штрафом в 500 рублей.“А если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти”, — объяснила эксперт.Переброску снега со своего участка на соседний можно квалифицировать как самоуправство. Статья 19.1 КОАП предполагает ответственность за такие действия: может быть выдано предупреждение либо выписан штраф от 100 до 300 рублей, предупреждает юрист.
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общество, россия, надежда колотович, недвижимость, зима (время года), штрафы
Общество, Россия, Надежда Колотович, Недвижимость, Зима (время года), Штрафы
Юрист объяснила, почему штрафуют за кражу снега

Юрист Колотович: россияне рискуют штрафом, забирая снег с участка соседей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗима
Зима - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 3 дек — РИА новости. Привычка сбрасывать излишки снега на чужой участок или, наоборот, забирать его у соседей может привести к проблемам с законом, рассказала в интервью агентству “Прайм” адвокат Надежда Колотович.
Садоводы порой используют снег для “укутывания” посадок и с этими целями могут позаимствовать его у соседей. Ответственность за такую "кражу" не предусмотрена, но пребывание на чужом участке без разрешения хозяев грозит штрафом в 500 рублей.
«
“А если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти”, — объяснила эксперт.
Переброску снега со своего участка на соседний можно квалифицировать как самоуправство. Статья 19.1 КОАП предполагает ответственность за такие действия: может быть выдано предупреждение либо выписан штраф от 100 до 300 рублей, предупреждает юрист.
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ОбществоРоссияНадежда КолотовичНедвижимостьЗима (время года)Штрафы
 
 
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