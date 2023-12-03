https://ria.ru/20231203/shtraf-1913287242.html

Юрист объяснила, почему штрафуют за кражу снега

Юрист объяснила, почему штрафуют за кражу снега - РИА Новости, 03.12.2023

Юрист объяснила, почему штрафуют за кражу снега

Привычка сбрасывать излишки снега на чужой участок или, наоборот, забирать его у соседей может привести к проблемам с законом, рассказала в интервью агентству... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T02:15

2023-12-03T02:15

2023-12-03T02:15

общество

россия

надежда колотович

недвижимость

зима (время года)

штрафы

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МОСКВА, 3 дек — РИА новости. Привычка сбрасывать излишки снега на чужой участок или, наоборот, забирать его у соседей может привести к проблемам с законом, рассказала в интервью агентству “Прайм” адвокат Надежда Колотович.Садоводы порой используют снег для “укутывания” посадок и с этими целями могут позаимствовать его у соседей. Ответственность за такую "кражу" не предусмотрена, но пребывание на чужом участке без разрешения хозяев грозит штрафом в 500 рублей.“А если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти”, — объяснила эксперт.Переброску снега со своего участка на соседний можно квалифицировать как самоуправство. Статья 19.1 КОАП предполагает ответственность за такие действия: может быть выдано предупреждение либо выписан штраф от 100 до 300 рублей, предупреждает юрист.

https://realty.ria.ru/20230927/shtrafy-1898878252.html

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общество, россия, надежда колотович, недвижимость, зима (время года), штрафы