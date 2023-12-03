https://ria.ru/20231203/shtraf-1913287242.html
Юрист объяснила, почему штрафуют за кражу снега
Юрист объяснила, почему штрафуют за кражу снега - РИА Новости, 03.12.2023
Юрист объяснила, почему штрафуют за кражу снега
Привычка сбрасывать излишки снега на чужой участок или, наоборот, забирать его у соседей может привести к проблемам с законом, рассказала в интервью агентству... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T02:15
2023-12-03T02:15
2023-12-03T02:15
общество
россия
надежда колотович
недвижимость
зима (время года)
штрафы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138379/73/1383797365_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d0774b90c0de62843c44f44bb3487c96.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА новости. Привычка сбрасывать излишки снега на чужой участок или, наоборот, забирать его у соседей может привести к проблемам с законом, рассказала в интервью агентству “Прайм” адвокат Надежда Колотович.Садоводы порой используют снег для “укутывания” посадок и с этими целями могут позаимствовать его у соседей. Ответственность за такую "кражу" не предусмотрена, но пребывание на чужом участке без разрешения хозяев грозит штрафом в 500 рублей.“А если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти”, — объяснила эксперт.Переброску снега со своего участка на соседний можно квалифицировать как самоуправство. Статья 19.1 КОАП предполагает ответственность за такие действия: может быть выдано предупреждение либо выписан штраф от 100 до 300 рублей, предупреждает юрист.
https://realty.ria.ru/20230927/shtrafy-1898878252.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138379/73/1383797365_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_a80e4ea7275a1b3de4d0407b41640cc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, надежда колотович, недвижимость, зима (время года), штрафы
Общество, Россия, Надежда Колотович, Недвижимость, Зима (время года), Штрафы
Юрист объяснила, почему штрафуют за кражу снега
Юрист Колотович: россияне рискуют штрафом, забирая снег с участка соседей