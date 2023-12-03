Рейтинг@Mail.ru
Город падет. В США раскрыли шокирующий шаг России против ВСУ - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 03.12.2023 (обновлено: 15:52 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/shag-1913438469.html
Город падет. В США раскрыли шокирующий шаг России против ВСУ
Город падет. В США раскрыли шокирующий шаг России против ВСУ - РИА Новости, 03.12.2023
Город падет. В США раскрыли шокирующий шаг России против ВСУ
Российские военные освободят Одессу ради защиты Крымского полуострова, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:11
2023-12-03T15:52
в мире
одесса
москва
россия
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы сша
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9602e62685cabf3593c35fd08baaee0f.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские военные освободят Одессу ради защиты Крымского полуострова, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.&quot;Я думаю, что русские теперь понимают: чем бы ни закончился этот конфликт, суть в том, что если Украина будет контролировать Одессу, Крым никогда не будет в безопасности. Поэтому, чтобы гарантировать безопасность Крыма, нужно взять Одессу&quot;, — объяснил специалист.Эксперт отметил, что, кроме Одессы, киевский режим может потерять пять областей, а также полный доступ к Черному морю. По его словам, украинцы сами подписали себе такой приговор, отказавшись от мирных переговоров с Москвой.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
https://ria.ru/20231203/vypad-1913426298.html
одесса
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6e57082962f28ea658ab1e814a3acef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, москва, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша, политика
В мире, Одесса, Москва, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Политика
Город падет. В США раскрыли шокирующий шаг России против ВСУ

Экс-разведчик Риттер: ВС России освободят Одессу ради защиты Крыма

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские военные освободят Одессу ради защиты Крымского полуострова, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
«

"Я думаю, что русские теперь понимают: чем бы ни закончился этот конфликт, суть в том, что если Украина будет контролировать Одессу, Крым никогда не будет в безопасности. Поэтому, чтобы гарантировать безопасность Крыма, нужно взять Одессу", — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что, кроме Одессы, киевский режим может потерять пять областей, а также полный доступ к Черному морю. По его словам, украинцы сами подписали себе такой приговор, отказавшись от мирных переговоров с Москвой.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
"Будут проблемы". Генерал ВСУ сделал дерзкий выпад в адрес Запада
Вчера, 10:03
 
В миреОдессаМоскваРоссияСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы СШАПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала