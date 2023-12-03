https://ria.ru/20231203/shag-1913438469.html

Город падет. В США раскрыли шокирующий шаг России против ВСУ

Город падет. В США раскрыли шокирующий шаг России против ВСУ - РИА Новости, 03.12.2023

Город падет. В США раскрыли шокирующий шаг России против ВСУ

Российские военные освободят Одессу ради защиты Крымского полуострова, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:11

2023-12-03T12:11

2023-12-03T15:52

в мире

одесса

москва

россия

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы сша

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9602e62685cabf3593c35fd08baaee0f.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские военные освободят Одессу ради защиты Крымского полуострова, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."Я думаю, что русские теперь понимают: чем бы ни закончился этот конфликт, суть в том, что если Украина будет контролировать Одессу, Крым никогда не будет в безопасности. Поэтому, чтобы гарантировать безопасность Крыма, нужно взять Одессу", — объяснил специалист.Эксперт отметил, что, кроме Одессы, киевский режим может потерять пять областей, а также полный доступ к Черному морю. По его словам, украинцы сами подписали себе такой приговор, отказавшись от мирных переговоров с Москвой.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.

https://ria.ru/20231203/vypad-1913426298.html

одесса

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, москва, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша, политика