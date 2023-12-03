https://ria.ru/20231203/samolet-1913469905.html
Комиссия Росавиации расследует ЧП с самолетом в аэропорту Иркутска
Комиссия Росавиации расследует ЧП с самолетом в аэропорту Иркутска - РИА Новости, 03.12.2023
Комиссия Росавиации расследует ЧП с самолетом в аэропорту Иркутска
Комиссия территориального управления Росавиации займется расследованием инцидента с грузовым самолетом авиакомпании "ИрАэро" в аэропорту Иркутска, у которого... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T16:38
2023-12-03T16:38
2023-12-03T16:38
происшествия
иркутск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ираэро
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Комиссия территориального управления Росавиации займется расследованием инцидента с грузовым самолетом авиакомпании "ИрАэро" в аэропорту Иркутска, у которого сложилась носовая стойка шасси после посадки, сообщил представитель Росавиации. Как уточнил представитель ведомства, ранее в воскресенье около 11.30 мск (16.30 по местному времени) у грузового самолета Ан-26Б авиакомпании "ИрАэро" после посадки в аэропорту Иркутска сложилась носовая стойка шасси. Самолет выполнял рейс в Иркутск из областного поселка Мама. "Событие классифицировано как серьезный инцидент. Восточно-Сибирское межрегиональное территориальное управление Росавиации приступило к расследованию", - говорится в сообщении. Уточняется, что на борту находились пять членов экипажа, пассажиров в самолете не было. Пострадавших нет. Ан-26Б был отбуксирован. После освобождения взлетно-посадочной полосы от самолета аэропорт открылся в 13.10 мск, уточнил представитель.
https://ria.ru/20231203/samolet-1913422777.html
https://ria.ru/20231201/samolet-1913065575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ираэро
Происшествия, Иркутск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ИрАэро
Комиссия Росавиации расследует ЧП с самолетом в аэропорту Иркутска
Комиссия Росавиации расследует инцидент с самолетом "ИрАэро" в Иркутске
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Комиссия территориального управления Росавиации займется расследованием инцидента с грузовым самолетом авиакомпании "ИрАэро" в аэропорту Иркутска, у которого сложилась носовая стойка шасси после посадки, сообщил представитель Росавиации.
Как уточнил представитель ведомства, ранее в воскресенье около 11.30 мск (16.30 по местному времени) у грузового самолета Ан-26Б авиакомпании "ИрАэро" после посадки в аэропорту Иркутска сложилась носовая стойка шасси. Самолет выполнял рейс в Иркутск из областного поселка Мама.
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"Событие классифицировано как серьезный инцидент. Восточно-Сибирское межрегиональное территориальное управление Росавиации приступило к расследованию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на борту находились пять членов экипажа, пассажиров в самолете не было. Пострадавших нет.
Ан-26Б был отбуксирован. После освобождения взлетно-посадочной полосы от самолета аэропорт открылся в 13.10 мск, уточнил представитель.
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