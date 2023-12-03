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В Иркутске у грузового самолета при посадке сложилась стойка шасси - РИА Новости, 03.12.2023
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15:36 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/samolet-1913460877.html
В Иркутске у грузового самолета при посадке сложилась стойка шасси
В Иркутске у грузового самолета при посадке сложилась стойка шасси - РИА Новости, 03.12.2023
В Иркутске у грузового самолета при посадке сложилась стойка шасси
У самолета АН-26Б компании "ИрАэро" при посадке в аэропорту Иркутска сложилась стойка шасси, борт перевозил почтовый груз, никто из членов экипажа не пострадал, РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:36
2023-12-03T15:36
происшествия
иркутск
ираэро
почта россии
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ИРКУТСК, 3 дек - РИА Новости. У самолета АН-26Б компании "ИрАэро" при посадке в аэропорту Иркутска сложилась стойка шасси, борт перевозил почтовый груз, никто из членов экипажа не пострадал, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. "В воскресенье при посадке в аэропорту Иркутска у грузового борта АН-26Б сложилась передняя стойка шасси. В самолете, летевшем из поселка Мама, находились 5 членов экипажа. Борт перевозил груз "Почты России". Никто не пострадал. Самолет совершил посадку в пределах взлетно-посадочной полосы", - сообщил собеседник агентства. Он также уточнил что авиапроисшествие случилось в 16.26 (11.26 мск). В настоящее время самолет отбуксирован, проводится работа по выяснению причин поломки.
https://ria.ru/20231202/samolet-1913338002.html
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происшествия, иркутск, ираэро, почта россии
Происшествия, Иркутск, ИрАэро, Почта России
В Иркутске у грузового самолета при посадке сложилась стойка шасси

В Иркутске у грузового самолета "ИрАэро" при посадке сложилась стойка шасси

© РИА Новости / Николай Рютин | Перейти в медиабанкАэровокзал внутренних авиалиний в Иркутске
Аэровокзал внутренних авиалиний в Иркутске - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Николай Рютин
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Аэровокзал внутренних авиалиний в Иркутске. Архивное фото
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ИРКУТСК, 3 дек - РИА Новости. У самолета АН-26Б компании "ИрАэро" при посадке в аэропорту Иркутска сложилась стойка шасси, борт перевозил почтовый груз, никто из членов экипажа не пострадал, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"В воскресенье при посадке в аэропорту Иркутска у грузового борта АН-26Б сложилась передняя стойка шасси. В самолете, летевшем из поселка Мама, находились 5 членов экипажа. Борт перевозил груз "Почты России". Никто не пострадал. Самолет совершил посадку в пределах взлетно-посадочной полосы", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил что авиапроисшествие случилось в 16.26 (11.26 мск).
В настоящее время самолет отбуксирован, проводится работа по выяснению причин поломки.
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