https://ria.ru/20231203/samolet-1913460877.html

В Иркутске у грузового самолета при посадке сложилась стойка шасси

В Иркутске у грузового самолета при посадке сложилась стойка шасси - РИА Новости, 03.12.2023

В Иркутске у грузового самолета при посадке сложилась стойка шасси

У самолета АН-26Б компании "ИрАэро" при посадке в аэропорту Иркутска сложилась стойка шасси, борт перевозил почтовый груз, никто из членов экипажа не пострадал, РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T15:36

2023-12-03T15:36

2023-12-03T15:36

происшествия

иркутск

ираэро

почта россии

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ИРКУТСК, 3 дек - РИА Новости. У самолета АН-26Б компании "ИрАэро" при посадке в аэропорту Иркутска сложилась стойка шасси, борт перевозил почтовый груз, никто из членов экипажа не пострадал, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. "В воскресенье при посадке в аэропорту Иркутска у грузового борта АН-26Б сложилась передняя стойка шасси. В самолете, летевшем из поселка Мама, находились 5 членов экипажа. Борт перевозил груз "Почты России". Никто не пострадал. Самолет совершил посадку в пределах взлетно-посадочной полосы", - сообщил собеседник агентства. Он также уточнил что авиапроисшествие случилось в 16.26 (11.26 мск). В настоящее время самолет отбуксирован, проводится работа по выяснению причин поломки.

https://ria.ru/20231202/samolet-1913338002.html

иркутск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутск, ираэро, почта россии