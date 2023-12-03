https://ria.ru/20231203/sammit-1913458848.html

В Гуанчжоу открылся Всемирный медиа-саммит с участием "России сегодня"

В Гуанчжоу открылся Всемирный медиа-саммит с участием "России сегодня" - РИА Новости, 03.12.2023

В Гуанчжоу открылся Всемирный медиа-саммит с участием "России сегодня"

Пятый Всемирный медиа-саммит открылся в воскресенье в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун, участие в нем принимают представители аналитических... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T15:18

2023-12-03T15:18

2023-12-03T15:41

в мире

китай

гуанчжоу

миа "россия сегодня"

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ГУАНЧЖОУ (Китай), 3 дек – РИА Новости. Пятый Всемирный медиа-саммит открылся в воскресенье в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун, участие в нем принимают представители аналитических центров, правительственных учреждений, дипмиссий, международных организаций и почти 200 средств массовых информаций со всего мира, включая медиагруппу "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости. Первый заместитель главного редактора "России Сегодня" Сергей Кочетков, выступая на саммите, заявил, что "сегодня мы являемся свидетелями и участниками масштабных изменений политического и экономического устройства мира, а выстраиваемые на протяжении многих лет механизмы и принципы мирового развития оказываются бессильны перед лицом новых глобальных вызовов и угроз". "Дальнейшее гармоничное развитие отношений между народами мира невозможно без открытого диалога культур и плюрализма мнений, и здесь важнейшую роль играет развитие медиасотрудничества между государствами мира. В этом смысле Китай был и остается нашим основным медиапартнером", - отметил он. Кочетков подчеркнул, что "наше партнерство служит замечательным примером того, как объединение усилий в медиаиндустрии помогает обеспечивать эффективный обмен проверенной информацией, а также дает возможность услышать различные точки зрения по вопросам, представляющим интерес как для отдельно взятого человека, так и для всего мира". "Уверен, что успешная модель сотрудничества МИА "Россия сегодня" с китайскими СМИ может стать прекрасным примером для других медиа. Прямое и открытое общение позволяет нам строить по-настоящему доверительные отношения между странами, укреплять уверенность в будущем", - указал Кочетков. В свою очередь гендиректор китайского информационного агентства "Синьхуа" Фу Хуа заявил, что, стоя перед лицом вопросов мира, истории и эпохи о том, куда движется человечество, СМИ всех стран должны объединить усилия, чтобы использовать имеющиеся возможности для реагирования на вызовы и играть активную роль в содействии миру и развитию во всем мире. "Мы должны добиваться широкого консенсуса, повышать уверенность в развитии, придерживаться объективности и правдивости, повышать доверие к средствам массовой информации, следовать современным тенденциям, улучшать возможности информирования и распространения информации", - отметил Фу Хуа. Он также призвал участников саммита углублять обмены и сотрудничество, усиливать взаимное обучение, способствовать единству и взаимовыгодному сотрудничеству между всеми странами, а также содействовать построению прочного мира, всеобщей безопасности, общего процветания, открытости и инклюзивности. Саммит на тему "Укрепление глобальной уверенности, содействие развитию СМИ" продлится до 7 декабря в городах Гуанчжоу и Куньмин.

https://ria.ru/20231123/osvobozhdenie1943-1911316938.html

https://ria.ru/20231130/konkurs-1912961195.html

китай

гуанчжоу

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, гуанчжоу, миа "россия сегодня"