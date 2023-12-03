https://ria.ru/20231203/salyut-1913513793.html

В Латвии хотят наказывать за фейерверки на Новый год по московскому времени

В Латвии хотят наказывать за фейерверки на Новый год по московскому времени - РИА Новости, 04.12.2023

В Латвии хотят наказывать за фейерверки на Новый год по московскому времени

Власти Огрского края в Латвии с административным центром в городе Огре хотят законодательно запретить запуск фейерверков на Новый год на час раньше полуночи, по РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-03T23:30

2023-12-03T23:30

2023-12-04T01:54

в мире

латвия

россия

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591724464_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_7c8345b225e63161320e62384c44a240.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Власти Огрского края в Латвии с административным центром в городе Огре хотят законодательно запретить запуск фейерверков на Новый год на час раньше полуночи, по московскому времени, во избежание "угроз национальной безопасности", говорится в проекте закона.На сайте самоуправления региона опубликовали проект закона "О времени использования фейерверков и сценических пиротехнических изделий", где предлагается разрешить использование фейерверков и пиротехники на территории края "с 24.00 31 декабря по 1.00 1 января". В пояснении говорится, что 31 декабря "использование пиротехнических изделий начинается уже в 23.00 31 декабря, что свидетельствует о взглядах и стремлении определенной группы общества выразить поддержку" России, что "не совпадает с ценностями большей части латвийского общества".Авторы проекта отмечают, что установление времени начала фейерверков соответствует "стратегическим основным принципам и приоритетам, указанным в концепции национальной безопасности для предотвращения угроз государству". Закон предусматривает административную ответственность и штраф от 35 до 350 евро для физических лиц и от 35 до 1400 евро для юридических лиц за нарушение. В конце апреля 2023 года парламент Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая. Госполиция сообщила, что возложение цветов к местам демонтированных советских памятников будет расцениваться как их "прославление" и наказываться. В течение Дня Победы за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов по всей Латвии задержали 17 человек. Следователи возбудили 23 административных и четыре уголовных дела.

https://ria.ru/20231109/latviya-1908379956.html

латвия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, латвия, россия, новый год