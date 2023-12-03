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В Латвии хотят наказывать за фейерверки на Новый год по московскому времени - РИА Новости, 04.12.2023
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23:30 03.12.2023 (обновлено: 01:54 04.12.2023)
https://ria.ru/20231203/salyut-1913513793.html
В Латвии хотят наказывать за фейерверки на Новый год по московскому времени
В Латвии хотят наказывать за фейерверки на Новый год по московскому времени - РИА Новости, 04.12.2023
В Латвии хотят наказывать за фейерверки на Новый год по московскому времени
Власти Огрского края в Латвии с административным центром в городе Огре хотят законодательно запретить запуск фейерверков на Новый год на час раньше полуночи, по РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-03T23:30
2023-12-04T01:54
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Власти Огрского края в Латвии с административным центром в городе Огре хотят законодательно запретить запуск фейерверков на Новый год на час раньше полуночи, по московскому времени, во избежание "угроз национальной безопасности", говорится в проекте закона.На сайте самоуправления региона опубликовали проект закона "О времени использования фейерверков и сценических пиротехнических изделий", где предлагается разрешить использование фейерверков и пиротехники на территории края "с 24.00 31 декабря по 1.00 1 января". В пояснении говорится, что 31 декабря "использование пиротехнических изделий начинается уже в 23.00 31 декабря, что свидетельствует о взглядах и стремлении определенной группы общества выразить поддержку" России, что "не совпадает с ценностями большей части латвийского общества".Авторы проекта отмечают, что установление времени начала фейерверков соответствует "стратегическим основным принципам и приоритетам, указанным в концепции национальной безопасности для предотвращения угроз государству". Закон предусматривает административную ответственность и штраф от 35 до 350 евро для физических лиц и от 35 до 1400 евро для юридических лиц за нарушение. В конце апреля 2023 года парламент Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая. Госполиция сообщила, что возложение цветов к местам демонтированных советских памятников будет расцениваться как их "прославление" и наказываться. В течение Дня Победы за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов по всей Латвии задержали 17 человек. Следователи возбудили 23 административных и четыре уголовных дела.
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в мире, латвия, россия, новый год
В мире, Латвия, Россия, Новый год
В Латвии хотят наказывать за фейерверки на Новый год по московскому времени

В Огрском крае Латвии хотят запретить салюты по московскому времени в Новый год

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗапуск фейерверков во время встречи Нового года
Запуск фейерверков во время встречи Нового года - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Запуск фейерверков во время встречи Нового года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Власти Огрского края в Латвии с административным центром в городе Огре хотят законодательно запретить запуск фейерверков на Новый год на час раньше полуночи, по московскому времени, во избежание "угроз национальной безопасности", говорится в проекте закона.
На сайте самоуправления региона опубликовали проект закона "О времени использования фейерверков и сценических пиротехнических изделий", где предлагается разрешить использование фейерверков и пиротехники на территории края "с 24.00 31 декабря по 1.00 1 января". В пояснении говорится, что 31 декабря "использование пиротехнических изделий начинается уже в 23.00 31 декабря, что свидетельствует о взглядах и стремлении определенной группы общества выразить поддержку" России, что "не совпадает с ценностями большей части латвийского общества".
Авторы проекта отмечают, что установление времени начала фейерверков соответствует "стратегическим основным принципам и приоритетам, указанным в концепции национальной безопасности для предотвращения угроз государству".
Закон предусматривает административную ответственность и штраф от 35 до 350 евро для физических лиц и от 35 до 1400 евро для юридических лиц за нарушение.
В конце апреля 2023 года парламент Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая. Госполиция сообщила, что возложение цветов к местам демонтированных советских памятников будет расцениваться как их "прославление" и наказываться. В течение Дня Победы за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов по всей Латвии задержали 17 человек. Следователи возбудили 23 административных и четыре уголовных дела.
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