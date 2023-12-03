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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 15 рейсов - РИА Новости, 03.12.2023
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12:15 03.12.2023 (обновлено: 12:24 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/reysy-1913438982.html
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 15 рейсов
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 15 рейсов - РИА Новости, 03.12.2023
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 15 рейсов
По меньшей мере 15 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:15
2023-12-03T12:24
москва
евгений тишковец
общество
погода
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере 15 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 11.50 мск, во "Внуково" задержаны шесть рейсов и два отменены, в "Домодедово" задержаны три рейса и два отменены, в "Шереметьево" шесть рейсов задержаны. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
https://ria.ru/20231203/snegopad-1913427140.html
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москва, евгений тишковец, общество, погода
Москва, Евгений Тишковец, Общество, Погода
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 15 рейсов

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 15 рейсов из-за снегопада

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Уборка снега в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере 15 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".
По информации на 11.50 мск, во "Внуково" задержаны шесть рейсов и два отменены, в "Домодедово" задержаны три рейса и два отменены, в "Шереметьево" шесть рейсов задержаны.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Москвичей предупредили о мощном снегопаде
Вчера, 10:18
 
МоскваЕвгений ТишковецОбществоПогода
 
 
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