https://ria.ru/20231203/reysy-1913438982.html

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 15 рейсов

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 15 рейсов - РИА Новости, 03.12.2023

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 15 рейсов

По меньшей мере 15 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:15

2023-12-03T12:15

2023-12-03T12:24

москва

евгений тишковец

общество

погода

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере 15 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 11.50 мск, во "Внуково" задержаны шесть рейсов и два отменены, в "Домодедово" задержаны три рейса и два отменены, в "Шереметьево" шесть рейсов задержаны. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.

https://ria.ru/20231203/snegopad-1913427140.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, евгений тишковец, общество, погода