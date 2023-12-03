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В воскресенье при обстрелах ДНР ранены девять человек - РИА Новости, 03.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:00 03.12.2023 (обновлено: 21:04 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/ranenye-1913502043.html
В воскресенье при обстрелах ДНР ранены девять человек
В воскресенье при обстрелах ДНР ранены девять человек - РИА Новости, 03.12.2023
В воскресенье при обстрелах ДНР ранены девять человек
По меньшей мере девять мирных жителей получили ранения при обстреле украинскими войсками территории ДНР в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин в... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T21:00
2023-12-03T21:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
денис пушилин
донецк
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере девять мирных жителей получили ранения при обстреле украинскими войсками территории ДНР в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале."В результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) сегодня ранения получили девять мирных жителей Республики. Из них в результате сброса боеприпасов с БПЛА в Кировском районе Донецка пострадали женщины 1963 и 1956 годов рождения и 17-летний парень. Также в Ленинском районе Донецка получила ранение девочка 14 лет", - написал Пушилин.Глава ДНР отметил, что подразделения МЧС в воскресенье ликвидировали пожар в результате обстрела в Зайцево."Ликвидацию пожара осложнил повторный обстрел - личный состав успел спуститься в укрытие. После стабилизации обстановки подразделениям МЧС пожар удалось ликвидировать", - добавил Пушилин.По данным главы ДНР, всего украинские войска в воскресенье совершили 41 обстрел, выпустив по территории ДНР 124 боеприпаса.
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Денис Пушилин, Донецк
В воскресенье при обстрелах ДНР ранены девять человек

Пушилин: в воскресенье при обстреле ВСУ территории ДНР пострадали девять человек

© РИА Новости Последствия украинского обстрела в Донецке
Последствия украинского обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере девять мирных жителей получили ранения при обстреле украинскими войсками территории ДНР в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«
"В результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) сегодня ранения получили девять мирных жителей Республики. Из них в результате сброса боеприпасов с БПЛА в Кировском районе Донецка пострадали женщины 1963 и 1956 годов рождения и 17-летний парень. Также в Ленинском районе Донецка получила ранение девочка 14 лет", - написал Пушилин.
Глава ДНР отметил, что подразделения МЧС в воскресенье ликвидировали пожар в результате обстрела в Зайцево.
«
"Ликвидацию пожара осложнил повторный обстрел - личный состав успел спуститься в укрытие. После стабилизации обстановки подразделениям МЧС пожар удалось ликвидировать", - добавил Пушилин.
По данным главы ДНР, всего украинские войска в воскресенье совершили 41 обстрел, выпустив по территории ДНР 124 боеприпаса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаДенис ПушилинДонецк
 
 
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