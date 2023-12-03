https://ria.ru/20231203/ranenye-1913502043.html

В воскресенье при обстрелах ДНР ранены девять человек

В воскресенье при обстрелах ДНР ранены девять человек - РИА Новости, 03.12.2023

В воскресенье при обстрелах ДНР ранены девять человек

По меньшей мере девять мирных жителей получили ранения при обстреле украинскими войсками территории ДНР в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин в... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T21:00

2023-12-03T21:00

2023-12-03T21:04

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере девять мирных жителей получили ранения при обстреле украинскими войсками территории ДНР в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале."В результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) сегодня ранения получили девять мирных жителей Республики. Из них в результате сброса боеприпасов с БПЛА в Кировском районе Донецка пострадали женщины 1963 и 1956 годов рождения и 17-летний парень. Также в Ленинском районе Донецка получила ранение девочка 14 лет", - написал Пушилин.Глава ДНР отметил, что подразделения МЧС в воскресенье ликвидировали пожар в результате обстрела в Зайцево."Ликвидацию пожара осложнил повторный обстрел - личный состав успел спуститься в укрытие. После стабилизации обстановки подразделениям МЧС пожар удалось ликвидировать", - добавил Пушилин.По данным главы ДНР, всего украинские войска в воскресенье совершили 41 обстрел, выпустив по территории ДНР 124 боеприпаса.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин, донецк