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Через КПП "Рафах" прошли еще 133 россиянина - РИА Новости, 03.12.2023
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12:22 03.12.2023 (обновлено: 14:20 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/rafakh-1913440119.html
Через КПП "Рафах" прошли еще 133 россиянина
Через КПП "Рафах" прошли еще 133 россиянина - РИА Новости, 03.12.2023
Через КПП "Рафах" прошли еще 133 россиянина
Группа из еще 133 россиян и членов их семей прошла через пункт пропуска "Рафах", сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:22
2023-12-03T14:20
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
сектор газа
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Группа из еще 133 россиян и членов их семей прошла через пункт пропуска "Рафах", сообщило МЧС России в Telegram-канале.&quot;МЧС России продолжает работу с покинувшими сектор Газа россиянами&quot;, — отметили в ведомстве.Специалисты МЧС России в Египте оказывают эвакуированным медицинскую и психологическую помощь, содействуют при оформлении документов, обеспечивают водой и питанием."После прохождения всех необходимых этапов авиация ведомства доставит эвакуированных в Москву", — добавили в министерстве.Как сообщили накануне в российском представительстве при Палестинской национальной администрации, из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян и их родственников. При этом в дипмиссии отметили, что эвакуация осложняется ударами израильской армии по анклаву и его южным районам вблизи КПП "Рафах".В конце ноября в МЧС сообщали, что пункт пропуска на границе сектора Газа и Египта с начала обострения палестино-израильского конфликта пересекли уже 750 россиян.На минувшей неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из Газы в Россию покинули территорию анклава. При этом, по ее словам, удалось связаться еще с десятками граждан, которые ранее из-за отключения электричества и блокировки связи технически не могли сообщить о себе. Позднее дипломат уточнила, что несколько сотен россиян находятся в Газе и Египте в ожидании эвакуации.
https://ria.ru/20231201/gaza-1913066742.html
https://ria.ru/20231130/zalozhnitsy-1913002832.html
россия
египет
сектор газа
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, сектор газа
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Сектор Газа
Через КПП "Рафах" прошли еще 133 россиянина

МЧС: через КПП "Рафах" прошли еще 133 россиянина и члены их семей

© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода "Рафах"
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода "Рафах". Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Группа из еще 133 россиян и членов их семей прошла через пункт пропуска "Рафах", сообщило МЧС России в Telegram-канале.
«

"МЧС России продолжает работу с покинувшими сектор Газа россиянами", — отметили в ведомстве.

Специалисты МЧС России в Египте оказывают эвакуированным медицинскую и психологическую помощь, содействуют при оформлении документов, обеспечивают водой и питанием.
"После прохождения всех необходимых этапов авиация ведомства доставит эвакуированных в Москву", — добавили в министерстве.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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1 декабря, 07:50
Как сообщили накануне в российском представительстве при Палестинской национальной администрации, из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян и их родственников. При этом в дипмиссии отметили, что эвакуация осложняется ударами израильской армии по анклаву и его южным районам вблизи КПП "Рафах".
В конце ноября в МЧС сообщали, что пункт пропуска на границе сектора Газа и Египта с начала обострения палестино-израильского конфликта пересекли уже 750 россиян.
На минувшей неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из Газы в Россию покинули территорию анклава. При этом, по ее словам, удалось связаться еще с десятками граждан, которые ранее из-за отключения электричества и блокировки связи технически не могли сообщить о себе. Позднее дипломат уточнила, что несколько сотен россиян находятся в Газе и Египте в ожидании эвакуации.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов во время встречи с освобожденными гражданками России Ириной Татти и Еленой Труфановой, которые были в плену у ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕгипетСектор Газа
 
 
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