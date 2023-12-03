Через КПП "Рафах" прошли еще 133 россиянина
МЧС: через КПП "Рафах" прошли еще 133 россиянина и члены их семей
© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода "Рафах"
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода "Рафах". Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Группа из еще 133 россиян и членов их семей прошла через пункт пропуска "Рафах", сообщило МЧС России в Telegram-канале.
«
"МЧС России продолжает работу с покинувшими сектор Газа россиянами", — отметили в ведомстве.
Специалисты МЧС России в Египте оказывают эвакуированным медицинскую и психологическую помощь, содействуют при оформлении документов, обеспечивают водой и питанием.
"После прохождения всех необходимых этапов авиация ведомства доставит эвакуированных в Москву", — добавили в министерстве.
Как сообщили накануне в российском представительстве при Палестинской национальной администрации, из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян и их родственников. При этом в дипмиссии отметили, что эвакуация осложняется ударами израильской армии по анклаву и его южным районам вблизи КПП "Рафах".
В конце ноября в МЧС сообщали, что пункт пропуска на границе сектора Газа и Египта с начала обострения палестино-израильского конфликта пересекли уже 750 россиян.
На минувшей неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из Газы в Россию покинули территорию анклава. При этом, по ее словам, удалось связаться еще с десятками граждан, которые ранее из-за отключения электричества и блокировки связи технически не могли сообщить о себе. Позднее дипломат уточнила, что несколько сотен россиян находятся в Газе и Египте в ожидании эвакуации.