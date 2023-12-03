https://ria.ru/20231203/rafakh-1913440119.html

Через КПП "Рафах" прошли еще 133 россиянина

Через КПП "Рафах" прошли еще 133 россиянина - РИА Новости, 03.12.2023

Через КПП "Рафах" прошли еще 133 россиянина

Группа из еще 133 россиян и членов их семей прошла через пункт пропуска "Рафах", сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:22

2023-12-03T12:22

2023-12-03T14:20

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

сектор газа

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Группа из еще 133 россиян и членов их семей прошла через пункт пропуска "Рафах", сообщило МЧС России в Telegram-канале."МЧС России продолжает работу с покинувшими сектор Газа россиянами", — отметили в ведомстве.Специалисты МЧС России в Египте оказывают эвакуированным медицинскую и психологическую помощь, содействуют при оформлении документов, обеспечивают водой и питанием."После прохождения всех необходимых этапов авиация ведомства доставит эвакуированных в Москву", — добавили в министерстве.Как сообщили накануне в российском представительстве при Палестинской национальной администрации, из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян и их родственников. При этом в дипмиссии отметили, что эвакуация осложняется ударами израильской армии по анклаву и его южным районам вблизи КПП "Рафах".В конце ноября в МЧС сообщали, что пункт пропуска на границе сектора Газа и Египта с начала обострения палестино-израильского конфликта пересекли уже 750 россиян.На минувшей неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из Газы в Россию покинули территорию анклава. При этом, по ее словам, удалось связаться еще с десятками граждан, которые ранее из-за отключения электричества и блокировки связи технически не могли сообщить о себе. Позднее дипломат уточнила, что несколько сотен россиян находятся в Газе и Египте в ожидании эвакуации.

https://ria.ru/20231201/gaza-1913066742.html

https://ria.ru/20231130/zalozhnitsy-1913002832.html

россия

египет

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, сектор газа