https://ria.ru/20231203/putin-1913455771.html
Путин примет участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества
Путин примет участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества - РИА Новости, 03.12.2023
Путин примет участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание СПЧ, примет участие в мероприятии по случаю Дня Героев Отечества и посетит один из... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:49
2023-12-03T14:49
2023-12-03T14:50
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание СПЧ, примет участие в мероприятии по случаю Дня Героев Отечества и посетит один из регионов РФ, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Президент проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека… В конце недели в России будет отмечаться День Героев Отечества, в сегодняшних обстоятельствах - чрезвычайной важности… На неделе президент отправится в поездку в один из регионов. Также в ближайшие дни запланированы международные контакты", - рассказали в программе о графике президента.В планах главы государства также участие в панельной дискуссии форума "Россия Зовет" и церемония вручения верительных грамот послов иностранных государств.
https://ria.ru/20231203/putin-1913452113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин примет участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества
Путин в День героев Отечества примет участие в мероприятиях