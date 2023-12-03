https://ria.ru/20231203/putin-1913455771.html

Путин примет участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества

Путин примет участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества - РИА Новости, 03.12.2023

Путин примет участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание СПЧ, примет участие в мероприятии по случаю Дня Героев Отечества и посетит один из... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T14:49

2023-12-03T14:49

2023-12-03T14:50

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание СПЧ, примет участие в мероприятии по случаю Дня Героев Отечества и посетит один из регионов РФ, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Президент проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека… В конце недели в России будет отмечаться День Героев Отечества, в сегодняшних обстоятельствах - чрезвычайной важности… На неделе президент отправится в поездку в один из регионов. Также в ближайшие дни запланированы международные контакты", - рассказали в программе о графике президента.В планах главы государства также участие в панельной дискуссии форума "Россия Зовет" и церемония вручения верительных грамот послов иностранных государств.

https://ria.ru/20231203/putin-1913452113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин