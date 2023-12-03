https://ria.ru/20231203/putin-1913454940.html

Путин поручил обеспечить обучение советников директоров школ

Путин поручил обеспечить обучение советников директоров школ - РИА Новости, 03.12.2023

Путин поручил обеспечить обучение советников директоров школ

Президент России Владимир Путин поручил с 2024 года предусмотреть выделение средств на обучение советников директоров в школах, соответствующее поручение... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T14:43

2023-12-03T14:43

2023-12-03T14:43

россия

владимир путин

михаил мишустин

андрей николаев

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил с 2024 года предусмотреть выделение средств на обучение советников директоров в школах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: предусмотреть начиная с 2024 года выделение Минпросвещения России бюджетных ассигнований из федерального бюджета на осуществление мероприятий по обучению лиц, замещающих в образовательных организациях должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями", - говорится в поручении. Доклад предоставить до 1 февраля 2024 года, далее – ежегодно. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была включена в перечень должностей педагогических работников постановлением правительства РФ от 21 февраля 2022 года. Ранее замглавы Минпросвещения Андрей Николаев заявил, что такие советники появятся в школах новых российских регионов до конца января. Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина должность советника директора по воспитанию появится во всех профессиональных образовательных организациях.

https://ria.ru/20231031/vospitanie-1906404933.html

https://ria.ru/20231129/putin-1912768892.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, михаил мишустин, андрей николаев, общество