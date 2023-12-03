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Путин поручил обеспечить обучение советников директоров школ - РИА Новости, 03.12.2023
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14:43 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/putin-1913454940.html
Путин поручил обеспечить обучение советников директоров школ
Путин поручил обеспечить обучение советников директоров школ - РИА Новости, 03.12.2023
Путин поручил обеспечить обучение советников директоров школ
Президент России Владимир Путин поручил с 2024 года предусмотреть выделение средств на обучение советников директоров в школах, соответствующее поручение... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:43
2023-12-03T14:43
россия
владимир путин
михаил мишустин
андрей николаев
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил с 2024 года предусмотреть выделение средств на обучение советников директоров в школах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: предусмотреть начиная с 2024 года выделение Минпросвещения России бюджетных ассигнований из федерального бюджета на осуществление мероприятий по обучению лиц, замещающих в образовательных организациях должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями", - говорится в поручении. Доклад предоставить до 1 февраля 2024 года, далее – ежегодно. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была включена в перечень должностей педагогических работников постановлением правительства РФ от 21 февраля 2022 года. Ранее замглавы Минпросвещения Андрей Николаев заявил, что такие советники появятся в школах новых российских регионов до конца января. Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина должность советника директора по воспитанию появится во всех профессиональных образовательных организациях.
https://ria.ru/20231031/vospitanie-1906404933.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, андрей николаев, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Николаев, Общество
Путин поручил обеспечить обучение советников директоров школ

Путин поручил предусмотреть средства на обучение советников директоров в школах

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил с 2024 года предусмотреть выделение средств на обучение советников директоров в школах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: предусмотреть начиная с 2024 года выделение Минпросвещения России бюджетных ассигнований из федерального бюджета на осуществление мероприятий по обучению лиц, замещающих в образовательных организациях должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями", - говорится в поручении.
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Доклад предоставить до 1 февраля 2024 года, далее – ежегодно. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была включена в перечень должностей педагогических работников постановлением правительства РФ от 21 февраля 2022 года. Ранее замглавы Минпросвещения Андрей Николаев заявил, что такие советники появятся в школах новых российских регионов до конца января. Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина должность советника директора по воспитанию появится во всех профессиональных образовательных организациях.
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