https://ria.ru/20231203/putin-1913452113.html
Путин поручил обеспечить финансирование фонда "Талант и успех"
Путин поручил обеспечить финансирование фонда "Талант и успех" - РИА Новости, 03.12.2023
Путин поручил обеспечить финансирование фонда "Талант и успех"
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 2024 года финансирование в полном объеме деятельности фонда "Талант и успех", доклад представить до 1... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:12
2023-12-03T14:12
2023-12-03T14:38
фонд "талант и успех"
владимир путин
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 2024 года финансирование в полном объеме деятельности фонда "Талант и успех", доклад представить до 1 февраля, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Обеспечить, начиная с 2024 года, финансирование в полном объеме осуществляемой Образовательным Фондом "Талант и успех" деятельности: по выявлению, сопровождению и мониторингу дальнейшего развития лиц, проявивших выдающиеся способности, включая реализацию мероприятий, направленных на оказание таким лицам содействия в получении образования (в том числе в области искусств, естественных наук, физической культуры и спорта); по выплате грантов президента РФ лицам, проявившим выдающиеся способности и показавшим высокие достижения в определенной сфере деятельности, премий президента Российской Федерации победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам и тренерам, осуществлявшим их подготовку", - говорится в поручении.Доклад предоставить до 1 февраля 2024 года, далее – один раз в полгода. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20231004/talant-1900533309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "талант и успех", владимир путин, общество, михаил мишустин, россия
Фонд "Талант и успех", Владимир Путин, Общество, Михаил Мишустин, Россия
Путин поручил обеспечить финансирование фонда "Талант и успех"
Путин поручил обеспечить финансирование в полном объеме фонда "Талант и успех"
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 2024 года финансирование в полном объеме деятельности фонда "Талант и успех", доклад представить до 1 февраля, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить, начиная с 2024 года, финансирование в полном объеме осуществляемой Образовательным Фондом "Талант и успех" деятельности: по выявлению, сопровождению и мониторингу дальнейшего развития лиц, проявивших выдающиеся способности, включая реализацию мероприятий, направленных на оказание таким лицам содействия в получении образования (в том числе в области искусств, естественных наук, физической культуры и спорта); по выплате грантов президента РФ лицам, проявившим выдающиеся способности и показавшим высокие достижения в определенной сфере деятельности, премий президента Российской Федерации победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам и тренерам, осуществлявшим их подготовку", - говорится в поручении.
Доклад предоставить до 1 февраля 2024 года, далее – один раз в полгода. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
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