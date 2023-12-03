https://ria.ru/20231203/putin-1913452113.html

Путин поручил обеспечить финансирование фонда "Талант и успех"

Путин поручил обеспечить финансирование фонда "Талант и успех" - РИА Новости, 03.12.2023

Путин поручил обеспечить финансирование фонда "Талант и успех"

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 2024 года финансирование в полном объеме деятельности фонда "Талант и успех", доклад представить до 1... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T14:12

2023-12-03T14:12

2023-12-03T14:38

фонд "талант и успех"

владимир путин

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 2024 года финансирование в полном объеме деятельности фонда "Талант и успех", доклад представить до 1 февраля, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Обеспечить, начиная с 2024 года, финансирование в полном объеме осуществляемой Образовательным Фондом "Талант и успех" деятельности: по выявлению, сопровождению и мониторингу дальнейшего развития лиц, проявивших выдающиеся способности, включая реализацию мероприятий, направленных на оказание таким лицам содействия в получении образования (в том числе в области искусств, естественных наук, физической культуры и спорта); по выплате грантов президента РФ лицам, проявившим выдающиеся способности и показавшим высокие достижения в определенной сфере деятельности, премий президента Российской Федерации победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам и тренерам, осуществлявшим их подготовку", - говорится в поручении.Доклад предоставить до 1 февраля 2024 года, далее – один раз в полгода. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231004/talant-1900533309.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

фонд "талант и успех", владимир путин, общество, михаил мишустин, россия