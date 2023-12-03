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Грузовик "Прогресс МС-25" пристыковался к МКС - РИА Новости, 03.12.2023
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Наука
 
14:33 03.12.2023 (обновлено: 15:15 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/progress-1913453757.html
Грузовик "Прогресс МС-25" пристыковался к МКС
Грузовик "Прогресс МС-25" пристыковался к МКС - РИА Новости, 03.12.2023
Грузовик "Прогресс МС-25" пристыковался к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-25" пристыковался к российскому модулю "Поиск" Международной космической станции, следует из трансляции "Роскосмоса". РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:33
2023-12-03T15:15
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-25" пристыковался к российскому модулю "Поиск" Международной космической станции, следует из трансляции "Роскосмоса". "Наблюдаем касание. Сцепка", — сказал специалист подмосковного Центра управления полетами. Ракета с кораблем стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 12:25 мск 1 декабря. Через девять минут "Прогресс МС-25" отделился от третьей ступени и вышел на околоземную орбиту. За два дня до этого от "Поиска" отстыковался "Прогресс МС-23", чтобы освободить место для нового грузовика. Предполагается, что "Прогресс МС-25" пробудет на орбите 179 суток. Корабль привез на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, питьевую воду и азот. Кроме того, на нем доставили ресурсное оборудование, продукты питания, медицинские и санитарно-гигиенические средства. Помимо этого, "Прогресс МС-25" привез аппаратуру для научных экспериментов. Речь идет, в частности, об инкубаторе для изучения развития эмбрионов перепелиных яиц в условиях космического пространства и оборудовании для исследования коррозии, которое установят в открытом космосе. Новый корабль стал четвертым грузовиком, который Россия отправила на МКС в этом году, а сам старт в пятницу — пятнадцатым пуском российской ракеты с января. На станции сейчас работают российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты НАСА Лорал О'Хара и Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен и астронавт Японского аэрокосмичеcкого агентства (JAXA) Сатоси Фурукава.
https://ria.ru/20231201/zondirovanie-1913139455.html
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космос - риа наука, байконур (город), россия, прогресс-мс, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Россия, Прогресс-МС, Международная космическая станция (МКС)
Грузовик "Прогресс МС-25" пристыковался к МКС

Грузовик "Прогресс МС-25" пристыковался к российскому модулю "Поиск" МКС

© РоскосмосЗапуск грузового корабля "Прогресс МС-25" с Байконура. Стоп-кадр видео
Запуск грузового корабля Прогресс МС-25 с Байконура. Стоп-кадр видео
© Роскосмос
Запуск грузового корабля "Прогресс МС-25" с Байконура. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-25" пристыковался к российскому модулю "Поиск" Международной космической станции, следует из трансляции "Роскосмоса".
"Наблюдаем касание. Сцепка", — сказал специалист подмосковного Центра управления полетами.
Ракета с кораблем стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 12:25 мск 1 декабря. Через девять минут "Прогресс МС-25" отделился от третьей ступени и вышел на околоземную орбиту.
За два дня до этого от "Поиска" отстыковался "Прогресс МС-23", чтобы освободить место для нового грузовика. Предполагается, что "Прогресс МС-25" пробудет на орбите 179 суток.
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Корабль привез на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, питьевую воду и азот. Кроме того, на нем доставили ресурсное оборудование, продукты питания, медицинские и санитарно-гигиенические средства.
Помимо этого, "Прогресс МС-25" привез аппаратуру для научных экспериментов. Речь идет, в частности, об инкубаторе для изучения развития эмбрионов перепелиных яиц в условиях космического пространства и оборудовании для исследования коррозии, которое установят в открытом космосе.
Новый корабль стал четвертым грузовиком, который Россия отправила на МКС в этом году, а сам старт в пятницу — пятнадцатым пуском российской ракеты с января.
На станции сейчас работают российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты НАСА Лорал О'Хара и Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен и астронавт Японского аэрокосмичеcкого агентства (JAXA) Сатоси Фурукава.
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