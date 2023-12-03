https://ria.ru/20231203/primorets-1913481297.html

Приморец, у которого загорелась машина, всю ночь бродил в носках на морозе

Приморец, у которого загорелась машина, всю ночь бродил в носках на морозе - РИА Новости, 03.12.2023

Приморец, у которого загорелась машина, всю ночь бродил в носках на морозе

Рыбак в Приморье целую ночь бродил в носках по лесу после того, как у него загорелась машина, на следующий день мужчину спасли лесничие, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T18:00

2023-12-03T18:00

2023-12-03T18:14

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Рыбак в Приморье целую ночь бродил в носках по лесу после того, как у него загорелась машина, на следующий день мужчину спасли лесничие, сообщил РИА Новости директор Кавалеровского филиала КГКУ "Примлес" Артем Колесник. "Он поехал на рыбалку, у него загорелся автомобиль: ботинки сгорели, телефон. Он остался в носках на морозе. Ночью пытался выйти к зимовью, но, видимо, заблудился: в одну сторону пошел, потом в другую. До населенного пункта - 40 километров, я думаю, он бы не дошел, если бы не встретил наших (сотрудников - ред.)", - рассказал Колесник, добавив, что приморец ходил в носках по лесу на морозе около 15 часов, пояснить, почему загорелся автомобиль, он не смог. По словам собеседника агентства, лесничий и водитель днем направлялись по своим делам, когда увидели мужчину в носках, который шел по покрытой снегом лесной дороге. "Водитель и участковый лесничий хотели отвезти его в больницу, но он попросил, чтобы его довезли домой", - сообщил Колесник. Позже источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что на следующий день приморец всё-таки обратился к медикам, "ему оказали помощь и отпустили домой".Кавалеровский округ находится на севере Приморского края, последнюю неделю температура там ночью в среднем составляла от минус 12 до минус 18 градусов.

https://ria.ru/20231113/narkotiki-1909177097.html

https://ria.ru/20231101/nakhodka-1906576797.html

приморский край

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происшествия, приморский край