Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Британии будет убеждать США продолжать помогать Украине - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/pomosch-1913484277.html
Глава МИД Британии будет убеждать США продолжать помогать Украине
Глава МИД Британии будет убеждать США продолжать помогать Украине - РИА Новости, 03.12.2023
Глава МИД Британии будет убеждать США продолжать помогать Украине
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что на следующей неделе в ходе поездки в Вашингтон будет убеждать власти США продолжать оказывать помощь Украине. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T18:29
2023-12-03T18:29
в мире
украина
дэвид кэмерон
нато
sun
россия
великобритания
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fec64311b0e4cedb18efb7927c7a60e8.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что на следующей неделе в ходе поездки в Вашингтон будет убеждать власти США продолжать оказывать помощь Украине. "На следующей неделе я отправлюсь в Вашингтон, чтобы поработать с нашим ближайшим и самым сильным союзником - США. Там сейчас идут дебаты о том, как активно и как долго помогать Украине. Я знаю, что аргументы в пользу того, что европейская безопасность - это американская безопасность... Но я хочу заверить их, что мы будем придерживаться намеченного курса и привлекать других союзников", - написал Кэмерон в статье, которая была опубликована газетой Sun. Глава МИД Великобритании утверждает, что "если сложить экономики стран, поддерживающих Украину", то получится, что они превосходят Россию "в соотношении почти 30 к 1". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231203/variant-1913470230.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_822de7d441cf0ec8e97ac9ee3e32df3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дэвид кэмерон, нато, sun, россия, великобритания, сергей лавров, дмитрий песков
В мире, Украина, Дэвид Кэмерон, НАТО, Sun, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
Глава МИД Британии будет убеждать США продолжать помогать Украине

Глава МИД Британии Кэмерон будет убеждать США продолжать помогать Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что на следующей неделе в ходе поездки в Вашингтон будет убеждать власти США продолжать оказывать помощь Украине.
«
"На следующей неделе я отправлюсь в Вашингтон, чтобы поработать с нашим ближайшим и самым сильным союзником - США. Там сейчас идут дебаты о том, как активно и как долго помогать Украине. Я знаю, что аргументы в пользу того, что европейская безопасность - это американская безопасность... Но я хочу заверить их, что мы будем придерживаться намеченного курса и привлекать других союзников", - написал Кэмерон в статье, которая была опубликована газетой Sun.
Глава МИД Великобритании утверждает, что "если сложить экономики стран, поддерживающих Украину", то получится, что они превосходят Россию "в соотношении почти 30 к 1".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
"Единственный вариант". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине
Вчера, 16:40
 
В миреУкраинаДэвид КэмеронНАТОSunРоссияВеликобританияСергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала