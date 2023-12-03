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Глава МИД Британии будет убеждать США продолжать помогать Украине

Глава МИД Британии будет убеждать США продолжать помогать Украине - РИА Новости, 03.12.2023

Глава МИД Британии будет убеждать США продолжать помогать Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что на следующей неделе в ходе поездки в Вашингтон будет убеждать власти США продолжать оказывать помощь Украине. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T18:29

2023-12-03T18:29

2023-12-03T18:29

в мире

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дэвид кэмерон

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sun

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что на следующей неделе в ходе поездки в Вашингтон будет убеждать власти США продолжать оказывать помощь Украине. "На следующей неделе я отправлюсь в Вашингтон, чтобы поработать с нашим ближайшим и самым сильным союзником - США. Там сейчас идут дебаты о том, как активно и как долго помогать Украине. Я знаю, что аргументы в пользу того, что европейская безопасность - это американская безопасность... Но я хочу заверить их, что мы будем придерживаться намеченного курса и привлекать других союзников", - написал Кэмерон в статье, которая была опубликована газетой Sun. Глава МИД Великобритании утверждает, что "если сложить экономики стран, поддерживающих Украину", то получится, что они превосходят Россию "в соотношении почти 30 к 1". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

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в мире, украина, дэвид кэмерон, нато, sun, россия, великобритания, сергей лавров, дмитрий песков