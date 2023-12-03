https://ria.ru/20231203/polsha-1913431481.html

На границе Польши и Украины образовалась очередь из 2500 машин

На границе Польши и Украины образовалась очередь из 2500 машин - РИА Новости, 03.12.2023

На границе Польши и Украины образовалась очередь из 2500 машин

Очередь из 2,5 тысячи машин образовалась на границе Украины с Польшей, кроме того, приостановили работу два пункта пропуска, сообщил представитель... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T11:09

2023-12-03T11:09

2023-12-03T11:09

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матеуш моравецкий

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Очередь из 2,5 тысячи машин образовалась на границе Украины с Польшей, кроме того, приостановили работу два пункта пропуска, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада". "Блокирование в настоящее время продолжается. Четыре направления, где участники акции по ту сторону границы на подъездных путях блокируют возможность движения для грузовых транспортных средств, - это направления пункта пропуска "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская", и с 23 числа еще добавилось направление пропуска "Шегини". По состоянию на утро сегодня по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очереди в сторону Украины находится более 2,5 тысячи грузовых транспортных средств", - сказал Демченко. По словам Демченко, больше всего грузовиков стоят на пункте пропуска "Рава-Русская" - 850, еще по 600 - на "Краковец" и "Шегини", а также 450 на "Ягодин". Он уточнил, что определенное количество грузовиков все же пересекают границу, но их очень мало, "по сравнению со временем до 6 ноября, когда начались протесты". Кроме того, по данным Госпогранслужбы, на границе с Польшей приостановили свою работу пункт пропуска "Смольница" и место пропуска вне КПП "Нижанковичи". Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231124/ukraina-1911757240.html

https://ria.ru/20231128/polsha-1912253670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша, киев, тарас качка, андрей демченко, матеуш моравецкий, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)