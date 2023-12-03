https://ria.ru/20231203/podkhod-1913496848.html

В Дагестане призвали изменить подход к воспитанию после драки девочек

В Дагестане призвали изменить подход к воспитанию после драки девочек - РИА Новости, 04.12.2023

В Дагестане призвали изменить подход к воспитанию после драки девочек

Уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова после драки, в которой две девочки-подростка избили третью, заявила о необходимости срочно... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-03T20:12

2023-12-03T20:12

2023-12-04T00:44

махачкала

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следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 3 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова после драки, в которой две девочки-подростка избили третью, заявила о необходимости срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи и прекратить заниматься формализмом. Накануне в сети распространилось видео того, как две юные девушки избивают третью: повалили ее на землю и начали бить руками и ногами. Полицейские Махачкалы установили участниц видео, ими оказались местные жительницы 16 и 17 лет. Их вместе с родителями доставили в отдел полиции для разбирательства. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних поставили девочек на учет. "Нам всем надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи. Прекратить заниматься формализмом, оценивать себя количеством проведенных мероприятий, "посчитанных" и "охваченных" детей, раздатых подарков и надетых платочков. Только адресная работа с молодежью, семьей, родителями", – написала Ежова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", прикрепив видео драки. По ее словам, если сложилась действительно трудная жизненная ситуация, должна быть оказана помощь, а если проступок осознанный и запланированный – неотвратимость наказания. По информации МВД Дагестана, инцидент, попавший на видео, не единственный подобный случай с участием этих девушек. В ведомстве отметили, что в отношении подростков и их родителей по окончании разбирательства будут приняты предусмотренные законом меры. Прокуратура Дагестана и следственное управление СК РФ по республике также проводят проверки по факту произошедшего, сообщают пресс-службы этих ведомств. По данным прокуратуры, побои были нанесены 13-летней девочке.

https://ria.ru/20231117/proverka-1910092222.html

https://ria.ru/20231103/draka-1907328477.html

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махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия