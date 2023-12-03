https://ria.ru/20231203/plennye-1913425160.html

Москалькова рассказала о подготовке посещения российских военнопленных

Москалькова рассказала о подготовке посещения российских военнопленных - РИА Новости, 03.12.2023

Москалькова рассказала о подготовке посещения российских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец планируют провести еще несколько взаимных... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T09:38

2023-12-03T09:38

2023-12-03T09:38

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец планируют провести еще несколько взаимных посещений военнопленных, существует соответствующий план-график, сообщила РИА Новости Москалькова. "Да, планируется взаимное посещение. На украинской стороне будут посещены российские военнослужащие. На российской стороне будут посещены военные Украины. Будет несколько этих посещений, у нас есть план-график", - сообщила Москалькова. Ранее Москалькова посетила 119 украинских военнослужащих, находящихся на территории России, в рамках совместной договоренности с омбудсменом Верховной рады Украины, который в свою очередь тоже посетил 119 российских военнослужащих, находящихся в плену.

https://ria.ru/20231201/plennye-1913123172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, татьяна москалькова, верховная рада украины, в мире