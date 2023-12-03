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Москалькова рассказала о подготовке посещения российских военнопленных - РИА Новости, 03.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/plennye-1913425160.html
Москалькова рассказала о подготовке посещения российских военнопленных
Москалькова рассказала о подготовке посещения российских военнопленных - РИА Новости, 03.12.2023
Москалькова рассказала о подготовке посещения российских военнопленных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец планируют провести еще несколько взаимных... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T09:38
2023-12-03T09:38
специальная военная операция на украине
украина
россия
татьяна москалькова
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец планируют провести еще несколько взаимных посещений военнопленных, существует соответствующий план-график, сообщила РИА Новости Москалькова. "Да, планируется взаимное посещение. На украинской стороне будут посещены российские военнослужащие. На российской стороне будут посещены военные Украины. Будет несколько этих посещений, у нас есть план-график", - сообщила Москалькова. Ранее Москалькова посетила 119 украинских военнослужащих, находящихся на территории России, в рамках совместной договоренности с омбудсменом Верховной рады Украины, который в свою очередь тоже посетил 119 российских военнослужащих, находящихся в плену.
https://ria.ru/20231201/plennye-1913123172.html
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украина, россия, татьяна москалькова, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины, В мире
Москалькова рассказала о подготовке посещения российских военнопленных

Москалькова: омбудсмены России и Украины несколько раз посетят пленных

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец планируют провести еще несколько взаимных посещений военнопленных, существует соответствующий план-график, сообщила РИА Новости Москалькова.
"Да, планируется взаимное посещение. На украинской стороне будут посещены российские военнослужащие. На российской стороне будут посещены военные Украины. Будет несколько этих посещений, у нас есть план-график", - сообщила Москалькова.
Ранее Москалькова посетила 119 украинских военнослужащих, находящихся на территории России, в рамках совместной договоренности с омбудсменом Верховной рады Украины, который в свою очередь тоже посетил 119 российских военнослужащих, находящихся в плену.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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