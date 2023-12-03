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В Перу бандиты атаковали шахту Poderosa - РИА Новости, 03.12.2023
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08:42 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/peru-1913419885.html
В Перу бандиты атаковали шахту Poderosa
В Перу бандиты атаковали шахту Poderosa - РИА Новости, 03.12.2023
В Перу бандиты атаковали шахту Poderosa
Группа вооруженных преступников напала на шахту горнодобывающей компании Minera Poderosa в перуанском регионе Ла-Либертад, взяла заложников и подорвала... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T08:42
2023-12-03T08:42
в мире
ла-либертад
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МЕХИКО, 3 дек - РИА Новости. Группа вооруженных преступников напала на шахту горнодобывающей компании Minera Poderosa в перуанском регионе Ла-Либертад, взяла заложников и подорвала взрывчатку в забое, что привело к гибели девяти человек, семь человек были арестованы на месте преступления, сообщила национальная полиция в блоге в соцсети Х. "Группа вооруженных преступников совершила набег на объекты компании Minera Poderosa, расположенные в провинции Патас, регион Ла-Либертад, жестко нарушив внутреннюю безопасность предприятия и взяв в заложники четырех человек. В ходе этого предосудительного акта лица проникли в шахту, применив взрывные устройства, что, к сожалению, привело к гибели девяти человек и ранениям 15 человек", - говорится в сообщении. После поступления сигнала тревоги в шахту был направлен полицейский спецназ и следователи. Силовики задержали на месте семерых нападавших и конфисковали оставшееся оружие и боеприпасы. По информации местных СМИ, нападение совершили шахтеры-нелегалы, предположительно связанные с венесуэльской бандой "Поезд Арагуа". По другой версии, это были нанятые ими убийцы, которые таким образом ответили на периодические рейды госслужб против нелегальной добычи.
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в мире, ла-либертад, перу
В мире, Ла-Либертад, Перу
В Перу бандиты атаковали шахту Poderosa

Бандиты атаковали шахту Poderosa в Перу, убив девять и ранив 15 человек

© AP Photo / Martin MejiaСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Martin Mejia
Сотрудники полиции. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 дек - РИА Новости. Группа вооруженных преступников напала на шахту горнодобывающей компании Minera Poderosa в перуанском регионе Ла-Либертад, взяла заложников и подорвала взрывчатку в забое, что привело к гибели девяти человек, семь человек были арестованы на месте преступления, сообщила национальная полиция в блоге в соцсети Х.
"Группа вооруженных преступников совершила набег на объекты компании Minera Poderosa, расположенные в провинции Патас, регион Ла-Либертад, жестко нарушив внутреннюю безопасность предприятия и взяв в заложники четырех человек. В ходе этого предосудительного акта лица проникли в шахту, применив взрывные устройства, что, к сожалению, привело к гибели девяти человек и ранениям 15 человек", - говорится в сообщении.
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После поступления сигнала тревоги в шахту был направлен полицейский спецназ и следователи. Силовики задержали на месте семерых нападавших и конфисковали оставшееся оружие и боеприпасы.
По информации местных СМИ, нападение совершили шахтеры-нелегалы, предположительно связанные с венесуэльской бандой "Поезд Арагуа". По другой версии, это были нанятые ими убийцы, которые таким образом ответили на периодические рейды госслужб против нелегальной добычи.
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