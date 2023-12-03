https://ria.ru/20231203/peru-1913419885.html
В Перу бандиты атаковали шахту Poderosa
В Перу бандиты атаковали шахту Poderosa - РИА Новости, 03.12.2023
В Перу бандиты атаковали шахту Poderosa
Группа вооруженных преступников напала на шахту горнодобывающей компании Minera Poderosa в перуанском регионе Ла-Либертад, взяла заложников и подорвала... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T08:42
2023-12-03T08:42
2023-12-03T08:42
в мире
ла-либертад
перу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838243496_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82a05a2eb7531a631f5a998ea83294a1.jpg
МЕХИКО, 3 дек - РИА Новости. Группа вооруженных преступников напала на шахту горнодобывающей компании Minera Poderosa в перуанском регионе Ла-Либертад, взяла заложников и подорвала взрывчатку в забое, что привело к гибели девяти человек, семь человек были арестованы на месте преступления, сообщила национальная полиция в блоге в соцсети Х. "Группа вооруженных преступников совершила набег на объекты компании Minera Poderosa, расположенные в провинции Патас, регион Ла-Либертад, жестко нарушив внутреннюю безопасность предприятия и взяв в заложники четырех человек. В ходе этого предосудительного акта лица проникли в шахту, применив взрывные устройства, что, к сожалению, привело к гибели девяти человек и ранениям 15 человек", - говорится в сообщении. После поступления сигнала тревоги в шахту был направлен полицейский спецназ и следователи. Силовики задержали на месте семерых нападавших и конфисковали оставшееся оружие и боеприпасы. По информации местных СМИ, нападение совершили шахтеры-нелегалы, предположительно связанные с венесуэльской бандой "Поезд Арагуа". По другой версии, это были нанятые ими убийцы, которые таким образом ответили на периодические рейды госслужб против нелегальной добычи.
https://ria.ru/20231121/avtobus-1910907756.html
https://ria.ru/20231024/bandity-1904830519.html
ла-либертад
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838243496_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9fb624ade90a59242a0cd8a89ce15602.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ла-либертад, перу
В мире, Ла-Либертад, Перу
В Перу бандиты атаковали шахту Poderosa
Бандиты атаковали шахту Poderosa в Перу, убив девять и ранив 15 человек
МЕХИКО, 3 дек - РИА Новости.
Группа вооруженных преступников напала на шахту горнодобывающей компании Minera Poderosa в перуанском регионе Ла-Либертад, взяла заложников и подорвала взрывчатку в забое, что привело к гибели девяти человек, семь человек были арестованы на месте преступления, сообщила национальная полиция в блоге в соцсети Х
.
"Группа вооруженных преступников совершила набег на объекты компании Minera Poderosa, расположенные в провинции Патас, регион Ла-Либертад, жестко нарушив внутреннюю безопасность предприятия и взяв в заложники четырех человек. В ходе этого предосудительного акта лица проникли в шахту, применив взрывные устройства, что, к сожалению, привело к гибели девяти человек и ранениям 15 человек", - говорится в сообщении.
В Перу автобус с людьми сорвался с обрыва
После поступления сигнала тревоги в шахту был направлен полицейский спецназ и следователи. Силовики задержали на месте семерых нападавших и конфисковали оставшееся оружие и боеприпасы.
По информации местных СМИ, нападение совершили шахтеры-нелегалы, предположительно связанные с венесуэльской бандой "Поезд Арагуа". По другой версии, это были нанятые ими убийцы, которые таким образом ответили на периодические рейды госслужб против нелегальной добычи.
В Рио-де-Жанейро бандиты сожгли более тридцати автобусов и поезд, пишут СМИ