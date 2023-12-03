https://ria.ru/20231203/peru-1913419885.html

В Перу бандиты атаковали шахту Poderosa

В Перу бандиты атаковали шахту Poderosa - РИА Новости, 03.12.2023

В Перу бандиты атаковали шахту Poderosa

Группа вооруженных преступников напала на шахту горнодобывающей компании Minera Poderosa в перуанском регионе Ла-Либертад, взяла заложников и подорвала... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T08:42

2023-12-03T08:42

2023-12-03T08:42

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ла-либертад

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МЕХИКО, 3 дек - РИА Новости. Группа вооруженных преступников напала на шахту горнодобывающей компании Minera Poderosa в перуанском регионе Ла-Либертад, взяла заложников и подорвала взрывчатку в забое, что привело к гибели девяти человек, семь человек были арестованы на месте преступления, сообщила национальная полиция в блоге в соцсети Х. "Группа вооруженных преступников совершила набег на объекты компании Minera Poderosa, расположенные в провинции Патас, регион Ла-Либертад, жестко нарушив внутреннюю безопасность предприятия и взяв в заложники четырех человек. В ходе этого предосудительного акта лица проникли в шахту, применив взрывные устройства, что, к сожалению, привело к гибели девяти человек и ранениям 15 человек", - говорится в сообщении. После поступления сигнала тревоги в шахту был направлен полицейский спецназ и следователи. Силовики задержали на месте семерых нападавших и конфисковали оставшееся оружие и боеприпасы. По информации местных СМИ, нападение совершили шахтеры-нелегалы, предположительно связанные с венесуэльской бандой "Поезд Арагуа". По другой версии, это были нанятые ими убийцы, которые таким образом ответили на периодические рейды госслужб против нелегальной добычи.

https://ria.ru/20231121/avtobus-1910907756.html

https://ria.ru/20231024/bandity-1904830519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ла-либертад, перу