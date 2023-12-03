Критиковавшая главкома ВСУ депутат создала опрос по кандидату на его место
Критиковавшая главкома ВСУ депутат Рады создала опрос по кандидату на его место
Марьяна Безуглая. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Критиковавшая главкома украинских войск Валерия Залужного депутат украинского парламента Марьяна Безуглая у себя в соцсетях запустила онлайн-голосование по поводу кандидата, который мог бы заменить Залужного.
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"Если менять Залужного, то на кого? Голосование - ваше мнение, рейтинговое, можно нескольких. Просто обсуждение. Если есть какое-то отдельное мнение, идеи - пишите в комментариях. Помним о сдержанности, но и неприкасаемых нет. Если можно верховного главнокомандующего раскладывать на молекулы, то поразмыслить, как вырваться из "тупика"… получить реальный план 2024. Почему бы нет", - написала Безуглая на своей странице в соцсети Facebook*.
По своим постом она опубликовала опрос. Среди возможных кандидатов на пост главкома украинскими войсками бывший депутат украинского парламента, генерал-лейтенант, герой Украины Михаил Забродский. Он в опросе за час после публикации набрал больше всего голосов - 94 голоса, или 34%.
Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Перед этим она заявляла, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что парламент не принимает решений об отставке военных.
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