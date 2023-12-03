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Критиковавшая главкома ВСУ депутат создала опрос по кандидату на его место - РИА Новости, 03.12.2023
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20:27 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/opros-1913498255.html
Критиковавшая главкома ВСУ депутат создала опрос по кандидату на его место
Критиковавшая главкома ВСУ депутат создала опрос по кандидату на его место - РИА Новости, 03.12.2023
Критиковавшая главкома ВСУ депутат создала опрос по кандидату на его место
Критиковавшая главкома украинских войск Валерия Залужного депутат украинского парламента Марьяна Безуглая у себя в соцсетях запустила онлайн-голосование по... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T20:27
2023-12-03T20:27
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Критиковавшая главкома украинских войск Валерия Залужного депутат украинского парламента Марьяна Безуглая у себя в соцсетях запустила онлайн-голосование по поводу кандидата, который мог бы заменить Залужного. "Если менять Залужного, то на кого? Голосование - ваше мнение, рейтинговое, можно нескольких. Просто обсуждение. Если есть какое-то отдельное мнение, идеи - пишите в комментариях. Помним о сдержанности, но и неприкасаемых нет. Если можно верховного главнокомандующего раскладывать на молекулы, то поразмыслить, как вырваться из "тупика"… получить реальный план 2024. Почему бы нет", - написала Безуглая на своей странице в соцсети Facebook*. По своим постом она опубликовала опрос. Среди возможных кандидатов на пост главкома украинскими войсками бывший депутат украинского парламента, генерал-лейтенант, герой Украины Михаил Забродский. Он в опросе за час после публикации набрал больше всего голосов - 94 голоса, или 34%. Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Перед этим она заявляла, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что парламент не принимает решений об отставке военных.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, россия, михаил забродский, валерий залужный, федор вениславский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Михаил Забродский, Валерий Залужный, Федор Вениславский, Вооруженные силы Украины
Критиковавшая главкома ВСУ депутат создала опрос по кандидату на его место

Критиковавшая главкома ВСУ депутат Рады создала опрос по кандидату на его место

© Фото : Марьяна Безуглая/FacebookМарьяна Безуглая
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : Марьяна Безуглая/Facebook
Марьяна Безуглая. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Критиковавшая главкома украинских войск Валерия Залужного депутат украинского парламента Марьяна Безуглая у себя в соцсетях запустила онлайн-голосование по поводу кандидата, который мог бы заменить Залужного.
«
"Если менять Залужного, то на кого? Голосование - ваше мнение, рейтинговое, можно нескольких. Просто обсуждение. Если есть какое-то отдельное мнение, идеи - пишите в комментариях. Помним о сдержанности, но и неприкасаемых нет. Если можно верховного главнокомандующего раскладывать на молекулы, то поразмыслить, как вырваться из "тупика"… получить реальный план 2024. Почему бы нет", - написала Безуглая на своей странице в соцсети Facebook*.
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По своим постом она опубликовала опрос. Среди возможных кандидатов на пост главкома украинскими войсками бывший депутат украинского парламента, генерал-лейтенант, герой Украины Михаил Забродский. Он в опросе за час после публикации набрал больше всего голосов - 94 голоса, или 34%.
Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Перед этим она заявляла, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что парламент не принимает решений об отставке военных.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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