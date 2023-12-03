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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 03.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:33 03.12.2023 (обновлено: 23:34 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/obstrel-1913514374.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 03.12.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T23:33
2023-12-03T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
сцкк
нато
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, представительство сообщило, что в 22.35 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 22.45 по Ясиноватскому району - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913453142.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 22.35 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 22.45 по Ясиноватскому району - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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