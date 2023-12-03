Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 22.35 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 22.45 по Ясиноватскому району - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.