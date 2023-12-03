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В СФ обсудят обращение из-за нарушения Киевом Конвенции о правах ребенка
В СФ обсудят обращение из-за нарушения Киевом Конвенции о правах ребенка - РИА Новости, 03.12.2023
В СФ обсудят обращение из-за нарушения Киевом Конвенции о правах ребенка
Международный комитет Совфеда 4 декабря обсудит проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка, говорится в... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:17
2023-12-03T15:17
2023-12-03T15:17
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Международный комитет Совфеда 4 декабря обсудит проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка, говорится в повестке заседания. "О проекте обращения палат Федерального собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима", - говорится в повестке комитета. Повестку пленарного заседания Совфеда 7 декабря определит Совет палаты. Он состоится в среду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, россия
Совет Федерации РФ, Россия
В СФ обсудят обращение из-за нарушения Киевом Конвенции о правах ребенка
В СФ обсудят обращение к ООН из-за нарушения Киевом Конвенции о правах ребенка
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Международный комитет Совфеда 4 декабря обсудит проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка, говорится в повестке заседания.
"О проекте обращения палат Федерального собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима", - говорится в повестке комитета.
Повестку пленарного заседания Совфеда 7 декабря определит Совет палаты. Он состоится в среду.
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