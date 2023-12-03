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В СФ обсудят обращение из-за нарушения Киевом Конвенции о правах ребенка - РИА Новости, 03.12.2023
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15:17 03.12.2023
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В СФ обсудят обращение из-за нарушения Киевом Конвенции о правах ребенка
В СФ обсудят обращение из-за нарушения Киевом Конвенции о правах ребенка - РИА Новости, 03.12.2023
В СФ обсудят обращение из-за нарушения Киевом Конвенции о правах ребенка
Международный комитет Совфеда 4 декабря обсудит проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка, говорится в... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:17
2023-12-03T15:17
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Международный комитет Совфеда 4 декабря обсудит проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка, говорится в повестке заседания. "О проекте обращения палат Федерального собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима", - говорится в повестке комитета. Повестку пленарного заседания Совфеда 7 декабря определит Совет палаты. Он состоится в среду.
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совет федерации рф, россия
Совет Федерации РФ, Россия
В СФ обсудят обращение из-за нарушения Киевом Конвенции о правах ребенка

В СФ обсудят обращение к ООН из-за нарушения Киевом Конвенции о правах ребенка

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Международный комитет Совфеда 4 декабря обсудит проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка, говорится в повестке заседания.
"О проекте обращения палат Федерального собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима", - говорится в повестке комитета.
Повестку пленарного заседания Совфеда 7 декабря определит Совет палаты. Он состоится в среду.
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