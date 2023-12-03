https://ria.ru/20231203/obraschenie-1913458735.html

В СФ обсудят обращение из-за нарушения Киевом Конвенции о правах ребенка

В СФ обсудят обращение из-за нарушения Киевом Конвенции о правах ребенка - РИА Новости, 03.12.2023

В СФ обсудят обращение из-за нарушения Киевом Конвенции о правах ребенка

Международный комитет Совфеда 4 декабря обсудит проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка, говорится в... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T15:17

2023-12-03T15:17

2023-12-03T15:17

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Международный комитет Совфеда 4 декабря обсудит проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка, говорится в повестке заседания. "О проекте обращения палат Федерального собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима", - говорится в повестке комитета. Повестку пленарного заседания Совфеда 7 декабря определит Совет палаты. Он состоится в среду.

https://ria.ru/20230925/standarty-1898567215.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, россия