https://ria.ru/20231203/napavshiy-1913511478.html

Напавший на людей в Париже ранее записал видео с присягой на верность ИГ*

Напавший на людей в Париже ранее записал видео с присягой на верность ИГ* - РИА Новости, 03.12.2023

Напавший на людей в Париже ранее записал видео с присягой на верность ИГ*

Француз иранского происхождения, накануне напавший на людей в Париже и убивший одного туриста, ранее присягнул на верность террористической организации... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T22:44

2023-12-03T22:44

2023-12-03T22:44

в мире

франция

париж

великобритания

элизабет борн

эммануэль макрон

исламское государство

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Француз иранского происхождения, накануне напавший на людей в Париже и убивший одного туриста, ранее присягнул на верность террористической организации "Исламское государство"*, сообщили в Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT) Франции на пресс-конфернции, которую транслировал телеканал LCI."Напавший, Арман Р., присягнул на верность ИГ на видео, записанном до нападения на арабском языке", - сообщил прокурор PNAT Жан-Франсуа Рикар.Прокурор также сообщил, что преступник, вышедший из тюрьмы в 2020 году, был направлен на обязательные регулярные психиатрические освидетельствования. В конце октября этого года его мать сообщила, что беспокоится из-за поведения сына, однако, по словам Рикара, "ничто не давало оснований для новых судебных расследований". Задержанный находится под стражей с вечера субботы. Ранне PNAT также сообщила, что поместила под стражу троих людей "из окружения" совершившего нападение в рамках расследования "убийства в связи с террористической организацией". Вечером в воскресенье по распоряжению президента Эммануэля Макрона премьер-министр Франции Элизабет Борн провела заседание совета безопасности. В субботу вечером 26-летний француз иранского происхождения Арман Раджабпур-Мияндоаб напал на людей в Париже. На мосту Бир-Хакейм он ранил ножом 23-летнего германо-филиппинского туриста, который скончался от полученных травм. Затем неподалеку, на набережной Гренель, нападавший молотком нанес удары еще двум прохожим, включая туриста из Великобритании в возрасте 66 лет и француза шестидесяти лет. Их жизням ничто не угрожает. Преступник был задержан и помещен под стражу. Как сообщали СМИ, он заявил, что хотел умереть после совершения нападения. Источники в полиции рассказывали, что он провоцировал правоохранителей на применение огнестрельного оружия, но те в итоге задержали его, применив электрошокер. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в 2016 году нападавший, Арман Р., был осужден на четыре года тюрьмы за планирование другого нападения. После выхода из тюрьмы он находился под надзором французских служб безопасности как человек, страдающий серьезным психическим расстройством и представляющий угрозу государственной безопасности (fiche S). Кроме того, задержанный заявил полиции, что "не может вынести, что мусульмане погибают в Афганистане и Палестине". Он заявил, что был "расстроен" ситуацией в секторе Газа и поддержкой Францией Израиля.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231107/podryv-1908037616.html

https://ria.ru/20231031/izrail-1906353340.html

франция

париж

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в мире, франция, париж, великобритания, элизабет борн, эммануэль макрон, исламское государство, жеральд дарманен