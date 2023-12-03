https://ria.ru/20231203/myunkhen-1913440212.html

В Мюнхене отменили около 560 рейсов из-за снегопада

В Мюнхене отменили около 560 рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 03.12.2023

В Мюнхене отменили около 560 рейсов из-за снегопада

В аэропорту Мюнхена, который ранее возобновил работу с ограничениями из-за снегопада, около 560 из 880 запланированных на воскресенье рейсов отменены, сообщило... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:23

2023-12-03T12:23

2023-12-03T12:23

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мюнхен

германия

бавария

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В аэропорту Мюнхена, который ранее возобновил работу с ограничениями из-за снегопада, около 560 из 880 запланированных на воскресенье рейсов отменены, сообщило информационное агентство DPA. Ранее в воскресенье воздушная гавань главного города Баварии объявила о возобновлении воздушного движения, предупредив о сохраняющихся ограничениях. "В аэропорту (Мюнхена - ред.) в воскресенье все еще сохранились ограничения: согласно пресс-секретарю, около 560 из почти 880 запланированных рейсов отменены. Пассажиров попросили проверить перед выездом статусы рейсов", - пишет DPA. Кроме того, сообщается, что снегопад привел к серьезным перебоям в работе железнодорожного транспорта на юге Германии. В пятницу в аэропорту Мюнхена были отменены 160 взлетов и посадок из-за обрушившегося на город снегопада и снижения температуры. В субботу аэропорт приостановил движение всех рейсов до утра воскресенья. В австрийской авиакомпании Bairline и пресс-службе воздушной гавани РИА Новости сообщили о том, что бизнес-джет Bairline опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа в мюнхенском аэропорту из-за налипшего на него снега. Пресс-служба аэропорта также заявила РИА Новости о том, что самолет удалось вернуть в исходное положение.

https://ria.ru/20231203/samolet-1913422777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мюнхен, германия, бавария