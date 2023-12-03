Рейтинг@Mail.ru
В Москве провели противогололедную обработку - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/moskva-1913464106.html
В Москве провели противогололедную обработку
В Москве провели противогололедную обработку - РИА Новости, 03.12.2023
В Москве провели противогололедную обработку
Механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой провели в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:56
2023-12-03T15:56
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838650867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dcfa1a9b3ae0139d7ac63d8fee4ab68e.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой провели в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Провели очередное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении. В материале рассказали, что также повсеместно проводят работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворовых территорий. Под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, МЦК и соцобъектам. В ведомстве попросили жителей города быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду.
https://realty.ria.ru/20231128/uborka-1912299798.html
https://ria.ru/20231203/dorogi-1913463792.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838650867_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc4889b2d2098d124d6c35d1f6a64230.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве
Общество, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве
В Москве провели противогололедную обработку

В Москве провели механизированное прометание с противогололедной обработкой

© Комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий снегопада в Москве
Ликвидация последствий снегопада в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Ликвидация последствий снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой провели в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Провели очередное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Наперегонки со снегом: правила зимней уборки в Москве
28 ноября, 11:00
В материале рассказали, что также повсеместно проводят работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворовых территорий.
Под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, МЦК и соцобъектам.
В ведомстве попросили жителей города быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду.
Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Дептранс назвал дорожную ситуацию в Москве стабильной
Вчера, 15:53
 
ОбществоМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Снегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала