https://ria.ru/20231203/moskva-1913464106.html
В Москве провели противогололедную обработку
В Москве провели противогололедную обработку - РИА Новости, 03.12.2023
В Москве провели противогололедную обработку
Механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой провели в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:56
2023-12-03T15:56
2023-12-03T15:56
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
снегопад в москве
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой провели в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Провели очередное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении. В материале рассказали, что также повсеместно проводят работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворовых территорий. Под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, МЦК и соцобъектам. В ведомстве попросили жителей города быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду.
https://realty.ria.ru/20231128/uborka-1912299798.html
https://ria.ru/20231203/dorogi-1913463792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве
Общество, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве
В Москве провели противогололедную обработку
В Москве провели механизированное прометание с противогололедной обработкой
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой провели в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Провели очередное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
Наперегонки со снегом: правила зимней уборки в Москве
В материале рассказали, что также повсеместно проводят работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворовых территорий.
Под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, МЦК
и соцобъектам.
В ведомстве попросили жителей города быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду.
Дептранс назвал дорожную ситуацию в Москве стабильной