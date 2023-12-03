https://ria.ru/20231203/moskva-1913464106.html

В Москве провели противогололедную обработку

В Москве провели противогололедную обработку - РИА Новости, 03.12.2023

В Москве провели противогололедную обработку

Механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой провели в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T15:56

2023-12-03T15:56

2023-12-03T15:56

общество

москва

московское центральное кольцо (мцк)

снегопад в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838650867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dcfa1a9b3ae0139d7ac63d8fee4ab68e.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой провели в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Провели очередное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении. В материале рассказали, что также повсеместно проводят работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворовых территорий. Под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, МЦК и соцобъектам. В ведомстве попросили жителей города быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду.

https://realty.ria.ru/20231128/uborka-1912299798.html

https://ria.ru/20231203/dorogi-1913463792.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве