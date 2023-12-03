https://ria.ru/20231203/moskva-1913442320.html

В Москве городские службы работают в усиленном режиме

В Москве городские службы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 03.12.2023

В Москве городские службы работают в усиленном режиме

Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за продолжающихся сильных снегопадов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:38

2023-12-03T12:38

2023-12-03T12:38

москва

тинао

петр бирюков

московское центральное кольцо (мцк)

снегопад в москве

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за продолжающихся сильных снегопадов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в период с 3 по 4 декабря в столичном регионе ожидается сильный снег, метель, заносы на дорогах, снежный накат, суммарный прирост снега может составить до 12 сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в столице осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. "С 12.00 коммунальная техника начнет проводить сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков. Для уборки города задействуем максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников и бригад ручной уборки", - уточнил Бирюков. По его словам, особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Заместитель мэра сообщил, что для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовали дежурство тягачей. После окончания снегопада в понедельник начнется очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков, рассказал Бирюков. Места проведения работ огородят лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.

https://ria.ru/20231203/reysy-1913438982.html

https://ria.ru/20231203/aeroekspress-1913441168.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, тинао, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве