Рейтинг@Mail.ru
В Москве городские службы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/moskva-1913442320.html
В Москве городские службы работают в усиленном режиме
В Москве городские службы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 03.12.2023
В Москве городские службы работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за продолжающихся сильных снегопадов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:38
2023-12-03T12:38
москва
тинао
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912090847_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1244c89d5152dc7b0bf3b621dd743b2a.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за продолжающихся сильных снегопадов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в период с 3 по 4 декабря в столичном регионе ожидается сильный снег, метель, заносы на дорогах, снежный накат, суммарный прирост снега может составить до 12 сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в столице осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. "С 12.00 коммунальная техника начнет проводить сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков. Для уборки города задействуем максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников и бригад ручной уборки", - уточнил Бирюков. По его словам, особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Заместитель мэра сообщил, что для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовали дежурство тягачей. После окончания снегопада в понедельник начнется очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков, рассказал Бирюков. Места проведения работ огородят лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
https://ria.ru/20231203/reysy-1913438982.html
https://ria.ru/20231203/aeroekspress-1913441168.html
москва
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912090847_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_8247f62d36f943a8858eefc3be856201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тинао, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве
Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве
В Москве городские службы работают в усиленном режиме

Бирюков: городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за снегопадов

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Уборка снега в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за продолжающихся сильных снегопадов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, в период с 3 по 4 декабря в столичном регионе ожидается сильный снег, метель, заносы на дорогах, снежный накат, суммарный прирост снега может составить до 12 сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов", - отметил Бирюков.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 15 рейсов
Вчера, 12:15
Заместитель мэра подчеркнул, что в столице осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.
«
"С 12.00 коммунальная техника начнет проводить сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков. Для уборки города задействуем максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников и бригад ручной уборки", - уточнил Бирюков.
По его словам, особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Заместитель мэра сообщил, что для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовали дежурство тягачей.
После окончания снегопада в понедельник начнется очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков, рассказал Бирюков. Места проведения работ огородят лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
Аэроэкспресс - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Поезда "Аэроэкспресс" работают штатно, несмотря на снегопад
Вчера, 12:30
 
МоскваТиНАОПетр БирюковМосковское центральное кольцо (МЦК)Снегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала