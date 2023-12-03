https://ria.ru/20231203/morozy-1913456206.html
Москвичей предупредили о сибирских морозах
Москвичей предупредили о сибирских морозах - РИА Новости, 03.12.2023
Москвичей предупредили о сибирских морозах
Относительно погожие деньки с сибирскими морозами ждут москвичей на следующей неделе, ночью ожидается до минус 20-22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:53
2023-12-03T14:53
2023-12-03T15:57
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Относительно погожие деньки с сибирскими морозами ждут москвичей на следующей неделе, ночью ожидается до минус 20-22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в ночь на понедельник заряды снега в столице продолжатся, похолодает до минус семи-девяти градусов, в Подмосковье до минус 6-11 градусов. К утру стихия ослабеет, в дневные часы и частично во вторник кое-где еще будет идти слабый снег, в облачных полях появятся просветы. В понедельник днем в городе будет минус шесть-восемь градусов, в Московской области - минус 5-10 градусов. Во вторник ночью температура составит минус 10-15 градусов, а днем - минус 8-13 градусов."Начиная со среды и до конца недели москвичей ждут относительно погожие зимние деньки с сибирскими морозами. Ночами минус 15-20 градусов, днем - минус 10-15. Холоднее всего будет в ночь на пятницу - минус 17-22 градусов, днем - минус 11-16, что на 10-15 градусов ниже положенной климатической нормы. Это аномально холодно, но не рекорд 1896 года - 29,0 градусов", - рассказал Тишковец.Он добавил, что к выходным стужа немного отступит. В темное время суток температура составит минус 13-18 градусов, после полудня - минус 8-13 градусов.Через неделю морозы в Москве смягчатся, но зарядят снегопады, и сугробы вырастут до февральских значений, отметил Тишковец."Через неделю морозы смягчатся, и температура постепенно вернется в свое климатическое русло, но зарядят обложные снегопады. Сугробы вырастут до февральских значений 31-36 сантиметров", - рассказал синоптик.Он добавил, что такое сочетание крепких морозов и глубоких сугробов в век глобального потепления - явление редкое.
https://ria.ru/20231114/puteshestviya-1909189211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, погода
Москвичей предупредили о сибирских морозах
Москвичей до конца недели ждут сибирские морозы до минус 22 градусов
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Относительно погожие деньки с сибирскими морозами ждут москвичей на следующей неделе, ночью ожидается до минус 20-22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в ночь на понедельник заряды снега в столице продолжатся, похолодает до минус семи-девяти градусов, в Подмосковье
до минус 6-11 градусов. К утру стихия ослабеет, в дневные часы и частично во вторник кое-где еще будет идти слабый снег, в облачных полях появятся просветы. В понедельник днем в городе будет минус шесть-восемь градусов, в Московской области - минус 5-10 градусов. Во вторник ночью температура составит минус 10-15 градусов, а днем - минус 8-13 градусов.
"Начиная со среды и до конца недели москвичей ждут относительно погожие зимние деньки с сибирскими морозами. Ночами минус 15-20 градусов, днем - минус 10-15. Холоднее всего будет в ночь на пятницу - минус 17-22 градусов, днем - минус 11-16, что на 10-15 градусов ниже положенной климатической нормы. Это аномально холодно, но не рекорд 1896 года - 29,0 градусов", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что к выходным стужа немного отступит. В темное время суток температура составит минус 13-18 градусов, после полудня - минус 8-13 градусов.
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Через неделю морозы в Москве
смягчатся, но зарядят снегопады, и сугробы вырастут до февральских значений, отметил Тишковец.
"Через неделю морозы смягчатся, и температура постепенно вернется в свое климатическое русло, но зарядят обложные снегопады. Сугробы вырастут до февральских значений 31-36 сантиметров", - рассказал синоптик.
Он добавил, что такое сочетание крепких морозов и глубоких сугробов в век глобального потепления - явление редкое.
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