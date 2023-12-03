Молдавская оппозиция прокомментировала участие США в оценке прокуроров
Шор: посольство США не скрывает, что оплачивает оценку прокуроров Молдавии
Повседневная жизнь в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Посольство США в Молдавии не скрывает, что оказывают финансовую поддержку процессу оценки молдавских прокуроров на честность и неподкупность, заявил молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор в своем Telegram-канале.
Ранее на странице в соцсети американского посольства в Молдавии сообщили, что посол Кент Д. Логсдон вместе с молдавским премьер-министром Дорином Речаном и министром юстиции Вероникой Михайлов-Морару принял участие в первом заседании Комиссии по оценке прокуроров. В заметке было отмечено, что целью комиссии является проведение оценки этической и финансовой честности прокуроров Молдавии и "Соединенные Штаты гордятся тем, что оказывают финансовую поддержку процессу оценки прокуроров".
"Посольство США открыто заявляет, что финансирует Комиссию по веттингу. Мне одному это кажется верхом цинизма и лицемерия? Получается, что комиссия, которая должна оценивать честность и неподкупность прокуроров для борьбы с коррупцией, получает деньги напрямую из Вашингтона. У меня вопрос: Санду (президент Молдавии Майя Санду) нас всех совсем за идиотов держит?" - написал Шор.
В Молдавии оппозиция полтора года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.