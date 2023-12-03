https://ria.ru/20231203/moldaviya-1913440516.html

Молдавская оппозиция прокомментировала участие США в оценке прокуроров

Молдавская оппозиция прокомментировала участие США в оценке прокуроров - РИА Новости, 03.12.2023

Молдавская оппозиция прокомментировала участие США в оценке прокуроров

Посольство США в Молдавии не скрывает, что оказывают финансовую поддержку процессу оценки молдавских прокуроров на честность и неподкупность, заявил молдавский... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:26

2023-12-03T12:26

2023-12-03T13:33

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сша

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дорин речан

илан шор

майя санду

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КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Посольство США в Молдавии не скрывает, что оказывают финансовую поддержку процессу оценки молдавских прокуроров на честность и неподкупность, заявил молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор в своем Telegram-канале. Ранее на странице в соцсети американского посольства в Молдавии сообщили, что посол Кент Д. Логсдон вместе с молдавским премьер-министром Дорином Речаном и министром юстиции Вероникой Михайлов-Морару принял участие в первом заседании Комиссии по оценке прокуроров. В заметке было отмечено, что целью комиссии является проведение оценки этической и финансовой честности прокуроров Молдавии и "Соединенные Штаты гордятся тем, что оказывают финансовую поддержку процессу оценки прокуроров". "Посольство США открыто заявляет, что финансирует Комиссию по веттингу. Мне одному это кажется верхом цинизма и лицемерия? Получается, что комиссия, которая должна оценивать честность и неподкупность прокуроров для борьбы с коррупцией, получает деньги напрямую из Вашингтона. У меня вопрос: Санду (президент Молдавии Майя Санду) нас всех совсем за идиотов держит?" - написал Шор. В Молдавии оппозиция полтора года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.

https://ria.ru/20231202/moldaviya-1913320539.html

https://ria.ru/20231130/moldavia-1913030960.html

молдавия

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, сша, вашингтон (штат), дорин речан, илан шор, майя санду