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Молдавская оппозиция прокомментировала участие США в оценке прокуроров - РИА Новости, 03.12.2023
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12:26 03.12.2023 (обновлено: 13:33 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/moldaviya-1913440516.html
Молдавская оппозиция прокомментировала участие США в оценке прокуроров
Молдавская оппозиция прокомментировала участие США в оценке прокуроров - РИА Новости, 03.12.2023
Молдавская оппозиция прокомментировала участие США в оценке прокуроров
Посольство США в Молдавии не скрывает, что оказывают финансовую поддержку процессу оценки молдавских прокуроров на честность и неподкупность, заявил молдавский... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:26
2023-12-03T13:33
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КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Посольство США в Молдавии не скрывает, что оказывают финансовую поддержку процессу оценки молдавских прокуроров на честность и неподкупность, заявил молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор в своем Telegram-канале. Ранее на странице в соцсети американского посольства в Молдавии сообщили, что посол Кент Д. Логсдон вместе с молдавским премьер-министром Дорином Речаном и министром юстиции Вероникой Михайлов-Морару принял участие в первом заседании Комиссии по оценке прокуроров. В заметке было отмечено, что целью комиссии является проведение оценки этической и финансовой честности прокуроров Молдавии и "Соединенные Штаты гордятся тем, что оказывают финансовую поддержку процессу оценки прокуроров". "Посольство США открыто заявляет, что финансирует Комиссию по веттингу. Мне одному это кажется верхом цинизма и лицемерия? Получается, что комиссия, которая должна оценивать честность и неподкупность прокуроров для борьбы с коррупцией, получает деньги напрямую из Вашингтона. У меня вопрос: Санду (президент Молдавии Майя Санду) нас всех совсем за идиотов держит?" - написал Шор. В Молдавии оппозиция полтора года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
https://ria.ru/20231202/moldaviya-1913320539.html
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в мире, молдавия, сша, вашингтон (штат), дорин речан, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, США, Вашингтон (штат), Дорин Речан, Илан Шор, Майя Санду
Молдавская оппозиция прокомментировала участие США в оценке прокуроров

Шор: посольство США не скрывает, что оплачивает оценку прокуроров Молдавии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Кишиневе
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Посольство США в Молдавии не скрывает, что оказывают финансовую поддержку процессу оценки молдавских прокуроров на честность и неподкупность, заявил молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор в своем Telegram-канале.
Ранее на странице в соцсети американского посольства в Молдавии сообщили, что посол Кент Д. Логсдон вместе с молдавским премьер-министром Дорином Речаном и министром юстиции Вероникой Михайлов-Морару принял участие в первом заседании Комиссии по оценке прокуроров. В заметке было отмечено, что целью комиссии является проведение оценки этической и финансовой честности прокуроров Молдавии и "Соединенные Штаты гордятся тем, что оказывают финансовую поддержку процессу оценки прокуроров".
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Молдавию накачивают оружием для войны с Приднестровьем, считает политолог
2 декабря, 11:42
"Посольство США открыто заявляет, что финансирует Комиссию по веттингу. Мне одному это кажется верхом цинизма и лицемерия? Получается, что комиссия, которая должна оценивать честность и неподкупность прокуроров для борьбы с коррупцией, получает деньги напрямую из Вашингтона. У меня вопрос: Санду (президент Молдавии Майя Санду) нас всех совсем за идиотов держит?" - написал Шор.
В Молдавии оппозиция полтора года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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30 ноября, 21:54
 
В миреМолдавияСШАВашингтон (штат)Дорин РечанИлан ШорМайя Санду
 
 
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