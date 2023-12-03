https://ria.ru/20231203/mitinguyuschie-1913469440.html

В Киеве митингующие требовали вернуть с фронта мобилизованных в начале СВО

В Киеве митингующие требовали вернуть с фронта мобилизованных в начале СВО - РИА Новости, 03.12.2023

В Киеве митингующие требовали вернуть с фронта мобилизованных в начале СВО

Митинг с требованием вернуть с фронта мобилизованных в начале конфликта на Украине прошел возле Киевской горадминистрации, пишет украинское издание "Страна". РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T16:35

2023-12-03T16:35

2023-12-03T21:08

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Митинг с требованием вернуть с фронта мобилизованных в начале конфликта на Украине прошел возле Киевской горадминистрации, пишет украинское издание "Страна". "В Киеве прошел митинг под зданием Киевской горадминистрации с требованием возвращения домой срочников и мобилизованных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что митингующие требовали демобилизовать украинских военных, находящихся на фронте с февраля прошлого года. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко 30 ноября сообщил, что в Верховной раде зарегистрирован новый проект закона о демобилизации, предполагающий увольнение военных со службы через 18 месяцев после призыва в условиях военного положения. На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230830/miting-1893256432.html

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в мире, россия, украина, киев, алексей гончаренко, владимир путин, нато, верховная рада украины