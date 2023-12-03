https://ria.ru/20231203/miting-1913400625.html

Россиянки, освобожденные из сектора Газа, выступили на митинге в Тель-Авиве

Россиянки, освобожденные из сектора Газа, выступили на митинге в Тель-Авиве - РИА Новости, 03.12.2023

Россиянки, освобожденные из сектора Газа, выступили на митинге в Тель-Авиве

Две гражданки России и Израиля Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, освобожденные на этой неделе из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа,... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T01:12

2023-12-03T01:12

2023-12-03T09:37

в мире

израиль

тель-авив

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 дек — РИА Новости. Две гражданки России и Израиля Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, освобожденные на этой неделе из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, накануне выступили на многотысячной акции в Тель-Авиве в поддержку семей заложников, сообщил корреспондент РИА Новости. "Я рада быть здесь с вами сегодня. Хочу сказать всем спасибо! Я здесь благодаря вашей помощи и поддержке. И сейчас необходимо продолжить освобождать Сашу и всех заложников. Немедленно!" — заявила Елена перед многотысячной толпой на русском языке и на иврите.Среди выступавших были и другие освобожденные заложники и их родственники. Елену Труфанову, ее мать Ирину, сына Александра и его невесту Сафир Коэн похитили утром 7 октября из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС главу семьи Труфановых, отца Александра, убили. На этой неделе Елену, Ирину и Сафир освободили. Это во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны. Александр до сих пор остается в заложниках. Волонтерская организация "Форум семей заложников и пропавших без вести", которая занимается информационным сопровождением семей пленных, похищенных 7 октября, еженедельно по субботам проводит массовые митинги в их поддержку. В эту субботу на митинге впервые присутствовали освобожденные заложники, которые оказались среди 105 человек, которых ХАМАС отпустил за неделю действия режима прекращения огня. По израильским официальным данным, в анклаве все еще удерживаются 136 заложников, но перспективы их освобождения теперь вновь под вопросом, так как в пятницу Тель-Авив возобновил боевые действия, обвинив ХАМАС в нарушении условий сделки по освобождению пленных и нарушении режима прекращения огня. Режим прекращения огня, сопровождавшийся поэтапным освобождением заложников, соблюдался сторонами ровно неделю. Митинг проходил на площади перед городским музеем искусств через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. Близлежащие дороги перекрыли, на месте дежурили полиция и медики. В толпе было множество людей с фотографиями заложников, которых ХАМАС похитил во время атаки на южные поселения Израиля. Параллельно с митингом из штаба министерства обороны к нации обратился премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который заявил, что Тель-Авив намерен продолжать военную операцию против ХАМАС в секторе Газа до выполнения всех поставленных целей — уничтожения военной и политической инфраструктуры ХАМАС, освобождения всех заложников и долгосрочного устранения любой потенциальной угрозы для безопасности Израиля со стороны сектора Газа.

https://ria.ru/20231202/peregovory-1913382400.html

https://ria.ru/20231202/izrail-1913385239.html

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в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, россия