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В Москве на синей ветке метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 03.12.2023
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22:39 03.12.2023 (обновлено: 22:42 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/metro-1913511021.html
В Москве на синей ветке метро увеличили интервалы движения поездов
В Москве на синей ветке метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 03.12.2023
В Москве на синей ветке метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов временно увеличены на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T22:39
2023-12-03T22:42
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Интервалы движения поездов временно увеличены на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.Позже в Telegram-канале московского департамента транспорта сообщили, что движение на Арбатско-Покровской линии метро вводится в график.
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москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
В Москве на синей ветке метро увеличили интервалы движения поездов

На синей ветке московского метро увеличили интервалы из-за человека на путях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Интервалы движения поездов временно увеличены на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
«
"На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Тоннель станции метро - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
На желтой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
1 декабря, 18:39
Позже в Telegram-канале московского департамента транспорта сообщили, что движение на Арбатско-Покровской линии метро вводится в график.
 
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