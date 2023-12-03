https://ria.ru/20231203/metro-1913511021.html
В Москве на синей ветке метро увеличили интервалы движения поездов
В Москве на синей ветке метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 03.12.2023
В Москве на синей ветке метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов временно увеличены на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T22:39
2023-12-03T22:39
2023-12-03T22:42
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Интервалы движения поездов временно увеличены на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.Позже в Telegram-канале московского департамента транспорта сообщили, что движение на Арбатско-Покровской линии метро вводится в график.
https://ria.ru/20231201/metro-1913254028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
В Москве на синей ветке метро увеличили интервалы движения поездов
На синей ветке московского метро увеличили интервалы из-за человека на путях