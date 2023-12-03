https://ria.ru/20231203/mechty-1913401213.html

"Мечтает о другом": в Германии удивились словам Зеленской о муже

"Мечтает о другом": в Германии удивились словам Зеленской о муже - РИА Новости, 03.12.2023

"Мечтает о другом": в Германии удивились словам Зеленской о муже

Жена президента Украины Владимира Зеленского хочет другой жизни, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T01:30

2023-12-03T01:30

2023-12-03T01:30

в мире

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владимир зеленский

елена зеленская

германия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Жена президента Украины Владимира Зеленского хочет другой жизни, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о чем-то другом, о нормальной жизни. Насколько это реально? Более 600 тысяч украинцев погибли из-за того, что Зеленский не сдержал своего предвыборного обещания и не смог заключить мир, когда у него был шанс", — сказал он.Ранее Елена Зеленская заявила в подкасте издания Economist, что не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок.В интервью агентству Associated Press Зеленский попытался переложить ситуацию с отменой президентских выборов на народ Украины. Как передает агентство, "Зеленский заявил, что готов провести выборы", но, по его словам, "к этому не готово большинство украинцев", полагающих такой шаг "опасным и бессмысленным".

https://ria.ru/20231202/zaluzhnyy-1913353542.html

украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, елена зеленская, германия