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"Мечтает о другом": в Германии удивились словам Зеленской о муже
"Мечтает о другом": в Германии удивились словам Зеленской о муже - РИА Новости, 03.12.2023
"Мечтает о другом": в Германии удивились словам Зеленской о муже
Жена президента Украины Владимира Зеленского хочет другой жизни, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T01:30
2023-12-03T01:30
2023-12-03T01:30
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владимир зеленский
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германия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Жена президента Украины Владимира Зеленского хочет другой жизни, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о чем-то другом, о нормальной жизни. Насколько это реально? Более 600 тысяч украинцев погибли из-за того, что Зеленский не сдержал своего предвыборного обещания и не смог заключить мир, когда у него был шанс", — сказал он.Ранее Елена Зеленская заявила в подкасте издания Economist, что не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок.В интервью агентству Associated Press Зеленский попытался переложить ситуацию с отменой президентских выборов на народ Украины. Как передает агентство, "Зеленский заявил, что готов провести выборы", но, по его словам, "к этому не готово большинство украинцев", полагающих такой шаг "опасным и бессмысленным".
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, елена зеленская, германия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Германия
"Мечтает о другом": в Германии удивились словам Зеленской о муже
Немецкий бизнесмен Дотком заявил, что жена Зеленского хочет нормальной жизни