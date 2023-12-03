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"Мечтает о другом": в Германии удивились словам Зеленской о муже - РИА Новости, 03.12.2023
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01:30 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/mechty-1913401213.html
"Мечтает о другом": в Германии удивились словам Зеленской о муже
"Мечтает о другом": в Германии удивились словам Зеленской о муже - РИА Новости, 03.12.2023
"Мечтает о другом": в Германии удивились словам Зеленской о муже
Жена президента Украины Владимира Зеленского хочет другой жизни, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T01:30
2023-12-03T01:30
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Жена президента Украины Владимира Зеленского хочет другой жизни, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.&quot;Жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о чем-то другом, о нормальной жизни. Насколько это реально? Более 600 тысяч украинцев погибли из-за того, что Зеленский не сдержал своего предвыборного обещания и не смог заключить мир, когда у него был шанс&quot;, — сказал он.Ранее Елена Зеленская заявила в подкасте издания Economist, что не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок.В интервью агентству Associated Press Зеленский попытался переложить ситуацию с отменой президентских выборов на народ Украины. Как передает агентство, "Зеленский заявил, что готов провести выборы", но, по его словам, "к этому не готово большинство украинцев", полагающих такой шаг "опасным и бессмысленным".
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в мире, украина, владимир зеленский, елена зеленская, германия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Германия
"Мечтает о другом": в Германии удивились словам Зеленской о муже

Немецкий бизнесмен Дотком заявил, что жена Зеленского хочет нормальной жизни

© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Жена президента Украины Владимира Зеленского хочет другой жизни, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
«

"Жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о чем-то другом, о нормальной жизни. Насколько это реально? Более 600 тысяч украинцев погибли из-за того, что Зеленский не сдержал своего предвыборного обещания и не смог заключить мир, когда у него был шанс", — сказал он.

Ранее Елена Зеленская заявила в подкасте издания Economist, что не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок.
В интервью агентству Associated Press Зеленский попытался переложить ситуацию с отменой президентских выборов на народ Украины. Как передает агентство, "Зеленский заявил, что готов провести выборы", но, по его словам, "к этому не готово большинство украинцев", полагающих такой шаг "опасным и бессмысленным".
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Вчера, 16:32
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаяГермания
 
 
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