https://ria.ru/20231203/markirovka-1913486745.html

В Госдуме могут рассмотреть проект о маркировке энергетиков уже в этом году

В Госдуме могут рассмотреть проект о маркировке энергетиков уже в этом году - РИА Новости, 03.12.2023

В Госдуме могут рассмотреть проект о маркировке энергетиков уже в этом году

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) не исключил рассмотрения законопроекта о маркировке энергетиков уже в этом году, об этом разработчик... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T18:56

2023-12-03T18:56

2023-12-03T18:57

общество

ярослав нилов

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) не исключил рассмотрения законопроекта о маркировке энергетиков уже в этом году, об этом разработчик и соавтор инициативы сообщил РИА Новости. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил голосование в своем Telegram-канале об актуальности маркировки энергетических напитков, на момент вечера воскресенья за инициативу выступило 85 процентов от 202 тысяч проголосовавших. "Результаты голосования, а также то, что его запустил председатель Госдумы, дают большие шансы на рассмотрение этого законопроекта. Не прошло и недели после того, как была анонсирована эта инициатива, и какие результаты мы видим… Не исключаю, что до нового года эти нормы могут быть рассмотрены", - сообщил Нилов. Ранее в четверг в Госдуму внесли проект об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде.

https://ria.ru/20230828/energetiki-1892674397.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярослав нилов, вячеслав володин, госдума рф, россия