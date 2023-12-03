https://ria.ru/20231203/markirovka-1913486745.html
В Госдуме могут рассмотреть проект о маркировке энергетиков уже в этом году
В Госдуме могут рассмотреть проект о маркировке энергетиков уже в этом году - РИА Новости, 03.12.2023
В Госдуме могут рассмотреть проект о маркировке энергетиков уже в этом году
Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) не исключил рассмотрения законопроекта о маркировке энергетиков уже в этом году, об этом разработчик... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T18:56
2023-12-03T18:56
2023-12-03T18:57
общество
ярослав нилов
вячеслав володин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) не исключил рассмотрения законопроекта о маркировке энергетиков уже в этом году, об этом разработчик и соавтор инициативы сообщил РИА Новости. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил голосование в своем Telegram-канале об актуальности маркировки энергетических напитков, на момент вечера воскресенья за инициативу выступило 85 процентов от 202 тысяч проголосовавших. "Результаты голосования, а также то, что его запустил председатель Госдумы, дают большие шансы на рассмотрение этого законопроекта. Не прошло и недели после того, как была анонсирована эта инициатива, и какие результаты мы видим… Не исключаю, что до нового года эти нормы могут быть рассмотрены", - сообщил Нилов. Ранее в четверг в Госдуму внесли проект об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде.
https://ria.ru/20230828/energetiki-1892674397.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ярослав нилов, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Ярослав Нилов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
В Госдуме могут рассмотреть проект о маркировке энергетиков уже в этом году
В Госдуме не исключили рассмотрения проекта о маркировке энергетиков в этом году