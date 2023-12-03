Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме могут рассмотреть проект о маркировке энергетиков уже в этом году - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 03.12.2023 (обновлено: 18:57 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/markirovka-1913486745.html
В Госдуме могут рассмотреть проект о маркировке энергетиков уже в этом году
В Госдуме могут рассмотреть проект о маркировке энергетиков уже в этом году - РИА Новости, 03.12.2023
В Госдуме могут рассмотреть проект о маркировке энергетиков уже в этом году
Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) не исключил рассмотрения законопроекта о маркировке энергетиков уже в этом году, об этом разработчик... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T18:56
2023-12-03T18:57
общество
ярослав нилов
вячеслав володин
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836689376_0:114:1921:1194_1920x0_80_0_0_bd8bc294045527c641974edd12beffc8.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) не исключил рассмотрения законопроекта о маркировке энергетиков уже в этом году, об этом разработчик и соавтор инициативы сообщил РИА Новости. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил голосование в своем Telegram-канале об актуальности маркировки энергетических напитков, на момент вечера воскресенья за инициативу выступило 85 процентов от 202 тысяч проголосовавших. "Результаты голосования, а также то, что его запустил председатель Госдумы, дают большие шансы на рассмотрение этого законопроекта. Не прошло и недели после того, как была анонсирована эта инициатива, и какие результаты мы видим… Не исключаю, что до нового года эти нормы могут быть рассмотрены", - сообщил Нилов. Ранее в четверг в Госдуму внесли проект об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде.
https://ria.ru/20230828/energetiki-1892674397.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836689376_61:0:1774:1285_1920x0_80_0_0_f93e8a49d1f1ddc914fffd338690aed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярослав нилов, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Ярослав Нилов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
В Госдуме могут рассмотреть проект о маркировке энергетиков уже в этом году

В Госдуме не исключили рассмотрения проекта о маркировке энергетиков в этом году

© Фото : Pixabay / HerbichЭнергетический напиток
Энергетический напиток - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : Pixabay / Herbich
Энергетический напиток. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) не исключил рассмотрения законопроекта о маркировке энергетиков уже в этом году, об этом разработчик и соавтор инициативы сообщил РИА Новости.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил голосование в своем Telegram-канале об актуальности маркировки энергетических напитков, на момент вечера воскресенья за инициативу выступило 85 процентов от 202 тысяч проголосовавших.
«
"Результаты голосования, а также то, что его запустил председатель Госдумы, дают большие шансы на рассмотрение этого законопроекта. Не прошло и недели после того, как была анонсирована эта инициатива, и какие результаты мы видим… Не исключаю, что до нового года эти нормы могут быть рассмотрены", - сообщил Нилов.
Ранее в четверг в Госдуму внесли проект об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде.
Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Депутат ГД оценила идею о введении штрафов за продажу энергетиков детям
28 августа, 14:21
 
ОбществоЯрослав НиловВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала