https://ria.ru/20231203/leopard-1913462105.html

На Ставрополье леопард напал на своего хозяина

На Ставрополье леопард напал на своего хозяина - РИА Новости, 03.12.2023

На Ставрополье леопард напал на своего хозяина

Леопард напал на своего хозяина и сбежал из вольера в Ставропольском крае, сотрудники полиции нейтрализовали животное, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T15:41

2023-12-03T15:41

2023-12-03T15:41

происшествия

ставропольский край

россия

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ПЯТИГОРСК, 3 дек - РИА Новости. Леопард напал на своего хозяина и сбежал из вольера в Ставропольском крае, сотрудники полиции нейтрализовали животное, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. "Сегодня рано утром в дежурную часть ОМВД России "Георгиевский" Ставропольского края поступило сообщение от местного жителя о том, что на него напал содержащийся на территории домовладения леопард... Леопард сбежал", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что поиск агрессивного животного был организован сотрудниками полиции совместно с представителями охотоведческого хозяйства, ПАСС и других оперативных служб. "Спустя некоторое время леопард был обнаружен. Заметив людей, он попытался наброситься на них. Видя, что гражданам грозит реальная опасность, полицейский нейтрализовал леопарда, применив огнестрельное оружие", - заключили в ведомстве. По словам собеседника агентства, хозяин леопарда получил рваные раны различных частей тела в результате нападения животного.

https://ria.ru/20231111/medved-1908795303.html

ставропольский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ставропольский край, россия