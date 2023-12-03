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На Ставрополье леопард напал на своего хозяина - РИА Новости, 03.12.2023
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15:41 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/leopard-1913462105.html
На Ставрополье леопард напал на своего хозяина
На Ставрополье леопард напал на своего хозяина - РИА Новости, 03.12.2023
На Ставрополье леопард напал на своего хозяина
Леопард напал на своего хозяина и сбежал из вольера в Ставропольском крае, сотрудники полиции нейтрализовали животное, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:41
2023-12-03T15:41
происшествия
ставропольский край
россия
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ПЯТИГОРСК, 3 дек - РИА Новости. Леопард напал на своего хозяина и сбежал из вольера в Ставропольском крае, сотрудники полиции нейтрализовали животное, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. "Сегодня рано утром в дежурную часть ОМВД России "Георгиевский" Ставропольского края поступило сообщение от местного жителя о том, что на него напал содержащийся на территории домовладения леопард... Леопард сбежал", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что поиск агрессивного животного был организован сотрудниками полиции совместно с представителями охотоведческого хозяйства, ПАСС и других оперативных служб. "Спустя некоторое время леопард был обнаружен. Заметив людей, он попытался наброситься на них. Видя, что гражданам грозит реальная опасность, полицейский нейтрализовал леопарда, применив огнестрельное оружие", - заключили в ведомстве. По словам собеседника агентства, хозяин леопарда получил рваные раны различных частей тела в результате нападения животного.
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происшествия, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия
На Ставрополье леопард напал на своего хозяина

На Ставрополье леопарда застрелили после того, как он напал на своего хозяина

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 3 дек - РИА Новости. Леопард напал на своего хозяина и сбежал из вольера в Ставропольском крае, сотрудники полиции нейтрализовали животное, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
"Сегодня рано утром в дежурную часть ОМВД России "Георгиевский" Ставропольского края поступило сообщение от местного жителя о том, что на него напал содержащийся на территории домовладения леопард... Леопард сбежал", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что поиск агрессивного животного был организован сотрудниками полиции совместно с представителями охотоведческого хозяйства, ПАСС и других оперативных служб.
"Спустя некоторое время леопард был обнаружен. Заметив людей, он попытался наброситься на них. Видя, что гражданам грозит реальная опасность, полицейский нейтрализовал леопарда, применив огнестрельное оружие", - заключили в ведомстве.
По словам собеседника агентства, хозяин леопарда получил рваные раны различных частей тела в результате нападения животного.
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