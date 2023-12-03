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Сергей Лазарев удалил скандально известный клип "Так красиво"
Сергей Лазарев удалил скандально известный клип "Так красиво" - РИА Новости, 03.12.2023
Сергей Лазарев удалил скандально известный клип "Так красиво"
Российский артист Сергей Лазарев удалил с Youtube-канала клип на песню "Так красиво" на фоне скандала с обвинениями в пропаганде ЛГБТ*. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T01:40
2023-12-03T01:40
2023-12-03T03:08
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российский артист Сергей Лазарев удалил с Youtube-канала клип на песню "Так красиво" на фоне скандала с обвинениями в пропаганде ЛГБТ*.Видео 2017 года на днях исчезло с официального канала музыканта. По состоянию на 23 ноября ролик "Так красиво" еще присутствовал среди роликов Лазарева на видеохостинге, на тот момент видео набрало более 30 миллионов просмотров.Ранее музыкальный телеканал "Айва ТВ" оштрафовали на полмиллиона рублей за трансляцию клипа на песню "Так красиво". Выборгский районный суд усмотрел в видеоролике пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и привлек СМИ к административной ответственности.*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20231128/lazarev-1912185128.html
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Шоубиз, Россия, Сергей Лазарев
Сергей Лазарев удалил скандально известный клип "Так красиво"
Клип Лазарева "Так красиво" исчез из Youtube на фоне скандала с ЛГБТ-пропагандой
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российский артист Сергей Лазарев удалил с Youtube-канала клип на песню "Так красиво" на фоне скандала с обвинениями в пропаганде ЛГБТ*.
Видео 2017 года на днях исчезло с официального канала музыканта. По состоянию на 23 ноября ролик "Так красиво" еще присутствовал среди роликов Лазарева на видеохостинге, на тот момент видео набрало более 30 миллионов просмотров.
Ранее музыкальный телеканал "Айва ТВ" оштрафовали на полмиллиона рублей за трансляцию клипа на песню "Так красиво". Выборгский районный суд усмотрел в видеоролике пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и привлек СМИ к административной ответственности.
*Запрещенная в России экстремистская организация. Сергей Лазарев сообщил о проблемах с голосом