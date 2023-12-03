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Сергей Лазарев удалил скандально известный клип "Так красиво" - РИА Новости, 03.12.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
01:40 03.12.2023 (обновлено: 03:08 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/lazarev-1913401733.html
Сергей Лазарев удалил скандально известный клип "Так красиво"
Сергей Лазарев удалил скандально известный клип "Так красиво" - РИА Новости, 03.12.2023
Сергей Лазарев удалил скандально известный клип "Так красиво"
Российский артист Сергей Лазарев удалил с Youtube-канала клип на песню "Так красиво" на фоне скандала с обвинениями в пропаганде ЛГБТ*. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T01:40
2023-12-03T03:08
шоубиз
россия
сергей лазарев
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российский артист Сергей Лазарев удалил с Youtube-канала клип на песню "Так красиво" на фоне скандала с обвинениями в пропаганде ЛГБТ*.Видео 2017 года на днях исчезло с официального канала музыканта. По состоянию на 23 ноября ролик "Так красиво" еще присутствовал среди роликов Лазарева на видеохостинге, на тот момент видео набрало более 30 миллионов просмотров.Ранее музыкальный телеканал "Айва ТВ" оштрафовали на полмиллиона рублей за трансляцию клипа на песню "Так красиво". Выборгский районный суд усмотрел в видеоролике пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и привлек СМИ к административной ответственности.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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россия, сергей лазарев
Шоубиз, Россия, Сергей Лазарев
Сергей Лазарев удалил скандально известный клип "Так красиво"

Клип Лазарева "Так красиво" исчез из Youtube на фоне скандала с ЛГБТ-пропагандой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Сергей Лазарев
Певец Сергей Лазарев - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Сергей Лазарев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российский артист Сергей Лазарев удалил с Youtube-канала клип на песню "Так красиво" на фоне скандала с обвинениями в пропаганде ЛГБТ*.
Видео 2017 года на днях исчезло с официального канала музыканта. По состоянию на 23 ноября ролик "Так красиво" еще присутствовал среди роликов Лазарева на видеохостинге, на тот момент видео набрало более 30 миллионов просмотров.
Ранее музыкальный телеканал "Айва ТВ" оштрафовали на полмиллиона рублей за трансляцию клипа на песню "Так красиво". Выборгский районный суд усмотрел в видеоролике пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и привлек СМИ к административной ответственности.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Сергей Лазарев сообщил о проблемах с голосом
28 ноября, 00:58
 
ШоубизРоссияСергей Лазарев
 
 
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