https://ria.ru/20231203/lavina-1913473672.html

В Зальцбурге лавина накрыла двух человек, пишут СМИ

В Зальцбурге лавина накрыла двух человек, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2023

В Зальцбурге лавина накрыла двух человек, пишут СМИ

Лавина накрыла двух человек в австрийской федеральной земле Зальцбург близ одного из крупнейших горнолыжных центров республики Обертауэрна, идет поисковая... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T17:03

2023-12-03T17:03

2023-12-03T17:03

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австрия

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ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Лавина накрыла двух человек в австрийской федеральной земле Зальцбург близ одного из крупнейших горнолыжных центров республики Обертауэрна, идет поисковая операция, сообщила газета Kurier. Как пишет издание, по предварительным данным, в воскресенье днем в районе горы Зеекаршпитце близ одного из самых популярных курортов Зальцбурга Обертауэрна лавина накрыла двух человек. "Началась поисковая операция с участием вертолета, с собаками и горными спасателями", - отмечает газета.

https://ria.ru/20230314/myule-1857770757.html

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австрия

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Наталья Макарова

зальцбург (город), австрия, в мире