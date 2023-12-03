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В Зальцбурге лавина накрыла двух человек, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2023
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17:03 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/lavina-1913473672.html
В Зальцбурге лавина накрыла двух человек, пишут СМИ
В Зальцбурге лавина накрыла двух человек, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2023
В Зальцбурге лавина накрыла двух человек, пишут СМИ
Лавина накрыла двух человек в австрийской федеральной земле Зальцбург близ одного из крупнейших горнолыжных центров республики Обертауэрна, идет поисковая... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T17:03
2023-12-03T17:03
зальцбург (город)
австрия
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ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Лавина накрыла двух человек в австрийской федеральной земле Зальцбург близ одного из крупнейших горнолыжных центров республики Обертауэрна, идет поисковая операция, сообщила газета Kurier. Как пишет издание, по предварительным данным, в воскресенье днем в районе горы Зеекаршпитце близ одного из самых популярных курортов Зальцбурга Обертауэрна лавина накрыла двух человек. "Началась поисковая операция с участием вертолета, с собаками и горными спасателями", - отмечает газета.
https://ria.ru/20230314/myule-1857770757.html
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зальцбург (город), австрия, в мире
Зальцбург (город), Австрия, В мире
В Зальцбурге лавина накрыла двух человек, пишут СМИ

Kurier: лавина накрыла двух человек в Зальцбурге около горнолыжного центра

© Pixabay / SimonПоследствия схода лавины
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Pixabay / Simon
Последствия схода лавины. Архивное фото
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ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Лавина накрыла двух человек в австрийской федеральной земле Зальцбург близ одного из крупнейших горнолыжных центров республики Обертауэрна, идет поисковая операция, сообщила газета Kurier.
Как пишет издание, по предварительным данным, в воскресенье днем в районе горы Зеекаршпитце близ одного из самых популярных курортов Зальцбурга Обертауэрна лавина накрыла двух человек.
«
"Началась поисковая операция с участием вертолета, с собаками и горными спасателями", - отмечает газета.
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