https://ria.ru/20231203/lavina-1913473672.html
В Зальцбурге лавина накрыла двух человек, пишут СМИ
В Зальцбурге лавина накрыла двух человек, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2023
В Зальцбурге лавина накрыла двух человек, пишут СМИ
Лавина накрыла двух человек в австрийской федеральной земле Зальцбург близ одного из крупнейших горнолыжных центров республики Обертауэрна, идет поисковая... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T17:03
2023-12-03T17:03
2023-12-03T17:03
зальцбург (город)
австрия
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ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Лавина накрыла двух человек в австрийской федеральной земле Зальцбург близ одного из крупнейших горнолыжных центров республики Обертауэрна, идет поисковая операция, сообщила газета Kurier. Как пишет издание, по предварительным данным, в воскресенье днем в районе горы Зеекаршпитце близ одного из самых популярных курортов Зальцбурга Обертауэрна лавина накрыла двух человек. "Началась поисковая операция с участием вертолета, с собаками и горными спасателями", - отмечает газета.
https://ria.ru/20230314/myule-1857770757.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зальцбург (город), австрия, в мире
Зальцбург (город), Австрия, В мире
В Зальцбурге лавина накрыла двух человек, пишут СМИ
Kurier: лавина накрыла двух человек в Зальцбурге около горнолыжного центра