https://ria.ru/20231203/krym-1913448608.html

В Крыму объявили третье за неделю штормовое предупреждение

В Крыму объявили третье за неделю штормовое предупреждение - РИА Новости, 03.12.2023

В Крыму объявили третье за неделю штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым объявлено на понедельник в связи с дождями, переходящими в мокрый снег,... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T13:40

2023-12-03T13:40

2023-12-03T13:40

республика крым

сильный шторм на черноморском побережье россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым объявлено на понедельник в связи с дождями, переходящими в мокрый снег, усилением ветра, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах сильные осадки. Усиление северо-восточного ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении. Температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит ночью и днем 0…5 градусов. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. МЧС Крыма предварительно оценило ущерб от стихии в 39 миллиардов рублей. Во вторник и среду погода вновь испортилась - усилился ветер и прошли сильные дожди, что затруднило ликвидацию последствий шторма, вновь объявлялось штормовое предупреждение.

https://ria.ru/20231203/krym-1913446921.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, сильный шторм на черноморском побережье россии