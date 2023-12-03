https://ria.ru/20231203/krym-1913448608.html
В Крыму объявили третье за неделю штормовое предупреждение
В Крыму объявили третье за неделю штормовое предупреждение - РИА Новости, 03.12.2023
В Крыму объявили третье за неделю штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым объявлено на понедельник в связи с дождями, переходящими в мокрый снег,... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T13:40
2023-12-03T13:40
2023-12-03T13:40
республика крым
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым объявлено на понедельник в связи с дождями, переходящими в мокрый снег, усилением ветра, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах сильные осадки. Усиление северо-восточного ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении. Температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит ночью и днем 0…5 градусов. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. МЧС Крыма предварительно оценило ущерб от стихии в 39 миллиардов рублей. Во вторник и среду погода вновь испортилась - усилился ветер и прошли сильные дожди, что затруднило ликвидацию последствий шторма, вновь объявлялось штормовое предупреждение.
https://ria.ru/20231203/krym-1913446921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, сильный шторм на черноморском побережье россии
Республика Крым, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Крыму объявили третье за неделю штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за дождей с мокрым снегом и ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости.
Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым объявлено на понедельник в связи с дождями, переходящими в мокрый снег, усилением ветра, сообщила
пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах сильные осадки. Усиление северо-восточного ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит ночью и днем 0…5 градусов.
В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. МЧС Крыма предварительно оценило ущерб от стихии в 39 миллиардов рублей.
Во вторник и среду погода вновь испортилась - усилился ветер и прошли сильные дожди, что затруднило ликвидацию последствий шторма, вновь объявлялось штормовое предупреждение.
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