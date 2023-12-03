https://ria.ru/20231203/krym-1913446921.html
В Крыму полностью восстановили водоснабжение после мощного шторма
В Крыму полностью восстановили водоснабжение после мощного шторма - РИА Новости, 03.12.2023
В Крыму полностью восстановили водоснабжение после мощного шторма
В населенных пунктах Крыма полностью восстановили водоснабжение, прерванное стихией, сообщил министр ЧС республики Сергей Садаклиев. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T13:28
2023-12-03T13:28
2023-12-03T15:18
происшествия
евпатория
саки (крым)
севастополь
сильный шторм на черноморском побережье россии
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. В населенных пунктах Крыма полностью восстановили водоснабжение, прерванное стихией, сообщил министр ЧС республики Сергей Садаклиев. "По состоянию на сегодня без электроснабжения находятся 238 абонентов (547 человек). Отключенных котельных нет, водоснабжение восстановлено в полном объеме", — отметил он.От воды освободили 97 частных домовладений, 56 дач и два многоквартирных дома, 62 частных дома еще остаются затопленными после стихии. Работы по ликвидации последствий шторма продолжаются. Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение нарушилось в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находились свыше 500 тысяч человек, ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В выходные на полуостров обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма остались без света, падали деревья, газопроводы получили повреждения. На море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки — Евпатория. Режимы ЧС ввели в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма.
https://ria.ru/20231202/shtorm-1913348619.html
евпатория
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РИА Новости
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происшествия, евпатория, саки (крым), севастополь, сильный шторм на черноморском побережье россии, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Евпатория, Саки (Крым), Севастополь, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму полностью восстановили водоснабжение после мощного шторма
В Крыму полностью восстановили водоснабжение, без света остаются 547 человек