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В Крыму полностью восстановили водоснабжение после мощного шторма - РИА Новости, 03.12.2023
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13:28 03.12.2023 (обновлено: 15:18 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/krym-1913446921.html
В Крыму полностью восстановили водоснабжение после мощного шторма
В Крыму полностью восстановили водоснабжение после мощного шторма - РИА Новости, 03.12.2023
В Крыму полностью восстановили водоснабжение после мощного шторма
В населенных пунктах Крыма полностью восстановили водоснабжение, прерванное стихией, сообщил министр ЧС республики Сергей Садаклиев. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T13:28
2023-12-03T15:18
происшествия
евпатория
саки (крым)
севастополь
сильный шторм на черноморском побережье россии
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. В населенных пунктах Крыма полностью восстановили водоснабжение, прерванное стихией, сообщил министр ЧС республики Сергей Садаклиев. &quot;По состоянию на сегодня без электроснабжения находятся 238 абонентов (547 человек). Отключенных котельных нет, водоснабжение восстановлено в полном объеме&quot;, — отметил он.От воды освободили 97 частных домовладений, 56 дач и два многоквартирных дома, 62 частных дома еще остаются затопленными после стихии. Работы по ликвидации последствий шторма продолжаются. Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение нарушилось в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находились свыше 500 тысяч человек, ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В выходные на полуостров обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма остались без света, падали деревья, газопроводы получили повреждения. На море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки — Евпатория. Режимы ЧС ввели в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма.
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евпатория
саки (крым)
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происшествия, евпатория, саки (крым), севастополь, сильный шторм на черноморском побережье россии, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Евпатория, Саки (Крым), Севастополь, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму полностью восстановили водоснабжение после мощного шторма

В Крыму полностью восстановили водоснабжение, без света остаются 547 человек

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПоследствия стихийного бедствия в Крыму
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Последствия стихийного бедствия в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. В населенных пунктах Крыма полностью восстановили водоснабжение, прерванное стихией, сообщил министр ЧС республики Сергей Садаклиев.
«

"По состоянию на сегодня без электроснабжения находятся 238 абонентов (547 человек). Отключенных котельных нет, водоснабжение восстановлено в полном объеме", — отметил он.

От воды освободили 97 частных домовладений, 56 дач и два многоквартирных дома, 62 частных дома еще остаются затопленными после стихии. Работы по ликвидации последствий шторма продолжаются.
Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение нарушилось в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находились свыше 500 тысяч человек, ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В выходные на полуостров обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма остались без света, падали деревья, газопроводы получили повреждения. На море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки — Евпатория. Режимы ЧС ввели в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма.
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
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ПроисшествияЕвпаторияСаки (Крым)СевастопольСильный шторм на Черноморском побережье РоссииСергей Аксенов (политик)
 
 
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