https://ria.ru/20231203/krab-1913403787.html
Союзник США признал необычную зависимость от России
Союзник США признал необычную зависимость от России - РИА Новости, 03.12.2023
Союзник США признал необычную зависимость от России
Российский краб захватил японский рынок, теперь от его импорта будет сложно избавиться, пишет Nihon Keizai. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T02:40
2023-12-03T02:40
2023-12-03T03:06
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российский краб захватил японский рынок, теперь от его импорта будет сложно избавиться, пишет Nihon Keizai."Доля импорта российских продуктов (краба. — Прим. ред.) увеличилась до 68,8 процента (в 2023 году. — Прим. ред.). <...>. Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. <...>. Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много", — сообщает издание.По словам журналистов, высокий спрос на морепродукты из России в Японии связан с санкциями США. Если раньше Штаты были крупнейшим потребителем российского краба, то из-за запрета на импорт в Америку производители обратили взор на Азию, отметили в газете.Российская продукция оказалась крайне выгодной для японских покупателей, подчеркивается в статье. Так, компания Tsukiji Crab Trading, которая специализируется на крабах, включила российские товары в меню своего фирменного ресторана. Рыбные магазины также смогли увеличить предложение краба за счет роста российского импорта, сообщили журналисты.Директор Tsukiji Crab Trading Тадааки Накамура добавил, что в этом году компания столкнулась с большим спросом на свою продукцию, который удается удовлетворить благодаря низким ценам на российские морепродукты.“Несмотря на политические риски, мы будем продолжать вести бизнес с Россией. От этого зависит выживание дистрибьюторов”, — подчеркнул один из источников издания.В марте 2022 года США ввели запрет на импорт морепродуктов, алкоголя и драгоценностей из России. Япония отложила ввод аналогичного запрета, сославшись на защиту местных переработчиков российской продукции.В январе 2023 года японское издание JB Press сообщило, что по итогам 2022 года общий объем торговли между Россией и Японией сохранился на досанкционном уровне.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231022/yaponiya-1904459422.html
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в мире, экономика, сша, россия, япония, санкции в отношении россии
В мире, Экономика, США, Россия, Япония, Санкции в отношении России
Союзник США признал необычную зависимость от России
Nihon Keizai: Япония стала критически зависима от российского краба
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Российский краб захватил японский рынок, теперь от его импорта будет сложно избавиться, пишет Nihon Keizai
.
"Доля импорта российских продуктов (краба. — Прим. ред.) увеличилась до 68,8 процента (в 2023 году. — Прим. ред.). <...>. Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. <...>. Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много", — сообщает издание.
Решение Москвы поставило крест на надеждах Токио
По словам журналистов, высокий спрос на морепродукты из России
в Японии
связан с санкциями США. Если раньше Штаты были крупнейшим потребителем российского краба, то из-за запрета на импорт в Америку
производители обратили взор на Азию
, отметили в газете.
Российская продукция оказалась крайне выгодной для японских покупателей, подчеркивается в статье. Так, компания Tsukiji Crab Trading, которая специализируется на крабах, включила российские товары в меню своего фирменного ресторана. Рыбные магазины также смогли увеличить предложение краба за счет роста российского импорта, сообщили журналисты.
Японский бизнес стремится сохранить позиции в России, заявили в МИД
Директор Tsukiji Crab Trading Тадааки Накамура добавил, что в этом году компания столкнулась с большим спросом на свою продукцию, который удается удовлетворить благодаря низким ценам на российские морепродукты.
«
“Несмотря на политические риски, мы будем продолжать вести бизнес с Россией. От этого зависит выживание дистрибьюторов”, — подчеркнул один из источников издания.
В марте 2022 года США ввели запрет на импорт морепродуктов, алкоголя и драгоценностей из России. Япония отложила ввод аналогичного запрета, сославшись на защиту местных переработчиков российской продукции.
В январе 2023 года японское издание JB Press сообщило, что по итогам 2022 года общий объем торговли между Россией и Японией сохранился на досанкционном уровне.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Российский рынок защищен от японской рыбы, заявил эксперт