https://ria.ru/20231203/korabli-1913512642.html

ЦАХАЛ опроверг связь с Израилем двух атакованных хуситами кораблей

ЦАХАЛ опроверг связь с Израилем двух атакованных хуситами кораблей - РИА Новости, 03.12.2023

ЦАХАЛ опроверг связь с Израилем двух атакованных хуситами кораблей

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что два корабля, ранее атакованные правящим на севере Йемена движением... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T23:07

2023-12-03T23:07

2023-12-03T23:07

в мире

израиль

сша

йемен

ансар алла

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что два корабля, ранее атакованные правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) в Красном море, не имеют отношение к Израилю, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление. Ранее представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа заявлял, что правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало два израильских корабля в Баб-эль-Мандебском проливе. По словам представителя хуситов, первый корабль был атакован ракетой, а второй - беспилотником. "Сегодня ракеты были выпущены по двум коммерческим судам, не связанным с государством Израиль. Я повторю, чтобы было ясно: у судов не было какой-либо связи с государством Израиль", - приводит агентство слова Хагари, сказанные им в ходе выступления перед журналистами в Тель-Авиве. Как отмечает Рейтер со ссылкой на Хагари, один корабль был значительно поврежден, терпит бедствие и, очевидно, находится под угрозой затопления, а другой получил "легкие повреждения". "Он (Даниэль Хагари - ред.) изучил это происшествие совместно с Центральным командованием США и Шестым флотом США, прежде чем проинформировать журналистов. Он также обвинил Иран в нападении на суда", - отмечает агентство. Ранее телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление Пентагона сообщал, что американские войска сбили БПЛА сторонников йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), который двигался по направлению к эсминцу ВМС США USS Carney и судну Unity Explorer. За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет и беспилотников по израильскому городу Эйлат. Также движение предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.

https://ria.ru/20231203/khusity-1913481434.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, йемен, ансар алла, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году