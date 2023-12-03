ЦАХАЛ опроверг связь с Израилем двух атакованных хуситами кораблей
Рейтер: ЦАХАЛ опроверг связь с Израилем двух атакованных в Красном море кораблей
© AP Photo / Hani MohammedХуситы в Йемене
© AP Photo / Hani Mohammed
Хуситы в Йемене. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что два корабля, ранее атакованные правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) в Красном море, не имеют отношение к Израилю, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление.
Ранее представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа заявлял, что правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало два израильских корабля в Баб-эль-Мандебском проливе. По словам представителя хуситов, первый корабль был атакован ракетой, а второй - беспилотником.
«
"Сегодня ракеты были выпущены по двум коммерческим судам, не связанным с государством Израиль. Я повторю, чтобы было ясно: у судов не было какой-либо связи с государством Израиль", - приводит агентство слова Хагари, сказанные им в ходе выступления перед журналистами в Тель-Авиве.
Как отмечает Рейтер со ссылкой на Хагари, один корабль был значительно поврежден, терпит бедствие и, очевидно, находится под угрозой затопления, а другой получил "легкие повреждения".
Ранее телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление Пентагона сообщал, что американские войска сбили БПЛА сторонников йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), который двигался по направлению к эсминцу ВМС США USS Carney и судну Unity Explorer.
За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет и беспилотников по израильскому городу Эйлат. Также движение предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.