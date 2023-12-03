https://ria.ru/20231203/kontrol-1913486155.html

"В руках России": в бундестаге вынесли приговор Украине

"В руках России": в бундестаге вынесли приговор Украине - РИА Новости, 03.12.2023

"В руках России": в бундестаге вынесли приговор Украине

Украина уже была бы под контролем России, если бы Белый дом не оказывал Киеву финансовую и военную поддержку, заявил глава комитета бундестага Германии по... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T18:50

2023-12-03T18:50

2023-12-03T18:50

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украина уже была бы под контролем России, если бы Белый дом не оказывал Киеву финансовую и военную поддержку, заявил глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер в интервью Welt am Sonntag."Это правда, что без помощи США Киев сегодня был бы в руках России", — выразил он свое мнение.Хофрайтер отметил, что именно такое развитие событий вероятно при победе Дональда Трампа на предстоящих выборах в США."Мы не можем рассчитывать, что демократы всегда будут побеждать на следующих президентских выборах", — резюмировал он.Ранее бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией, которого могла бы избежать. Он выразил уверенность, что Киев изначально мог избежать конфликта, договорившись о признании потери части территорий. По словам экс-президента США, речь идет о "Крыме и других регионах", присоединившихся к России. Он отметил, что в таком случае "никто бы не погиб".

https://ria.ru/20231203/konflikt-1913474374.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп