https://ria.ru/20231203/konflikt-1913474374.html

"Понятия не имеем": в Германии раскрыли, как Россия поставила Запад в тупик

"Понятия не имеем": в Германии раскрыли, как Россия поставила Запад в тупик - РИА Новости, 03.12.2023

"Понятия не имеем": в Германии раскрыли, как Россия поставила Запад в тупик

У западных стран не получилось одержать победу над Россией в конфликте на Украине, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T17:06

2023-12-03T17:06

2023-12-03T17:06

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. У западных стран не получилось одержать победу над Россией в конфликте на Украине, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке."Коллективный Запад, кажется, понятия не имеет, что его ждет. <…> Мы не можем победить Россию на Украине в военном плане, мы вот-вот проиграем в этом конфликте", — отметил он.Репке предположил, что при таком развитии событий есть вероятность прямого столкновения России и НАТО.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страна не хочет прямого военного столкновения России и НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова. Он также напоминал, что альянс приближается вплотную к границам России. Москва, по его словам, на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.

https://ria.ru/20231202/zelenskiy-1913373840.html

https://ria.ru/20231203/territoriya-1913459533.html

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в мире, россия, украина, германия, владимир путин, нато