https://ria.ru/20231203/komi-1913437594.html

В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков

В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков - РИА Новости, 03.12.2023

В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков

Медведица напала на четверых лесозаготовщиков в Коми, двое оказались в реанимации, у них разорваны лица, сообщили в Троицко-Печорском аварийно-спасательном... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:00

2023-12-03T12:00

2023-12-03T12:04

происшествия

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Медведица напала на четверых лесозаготовщиков в Коми, двое оказались в реанимации, у них разорваны лица, сообщили в Троицко-Печорском аварийно-спасательном отряде. "ЧП произошло примерно в 60 километрах от поселка Троице-Печорское. Четверо вахтовиков шли размечать делянку, двое впереди и двое сзади, выскочила медведица из берлоги и напала на них", - рассказал РИА Новости дежурный Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда. По словам собеседника агентства, вахтовики, которые шли сзади, успели включить бензопилу и медведица убежала, они взяли раненых товарищей и дотащили их до места, где ловила сотовая связь, и вызвали спасателей и "скорую". "Двое пострадали сильно, она сняла с них скальп, сломала руку, прокусила бедро. У одного раздроблены лицевые кости, их доставили в больницу, они в реанимации", - добавил дежурный. Также он рассказал, что, по словам рабочих, они слышали писки медвежат в берлоге. "Не понятно, почему медведица проснулась, ее теперь только отстреливать, но это дело охотоведов", - уточнил собеседник.

https://ria.ru/20231115/napadenie-1909616316.html

https://ria.ru/20231013/napadenie-1902455962.html

республика коми

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика коми