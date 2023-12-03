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В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков - РИА Новости, 03.12.2023
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12:00 03.12.2023 (обновлено: 12:04 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/komi-1913437594.html
В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков
В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков - РИА Новости, 03.12.2023
В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков
Медведица напала на четверых лесозаготовщиков в Коми, двое оказались в реанимации, у них разорваны лица, сообщили в Троицко-Печорском аварийно-спасательном... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:00
2023-12-03T12:04
происшествия
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Медведица напала на четверых лесозаготовщиков в Коми, двое оказались в реанимации, у них разорваны лица, сообщили в Троицко-Печорском аварийно-спасательном отряде. "ЧП произошло примерно в 60 километрах от поселка Троице-Печорское. Четверо вахтовиков шли размечать делянку, двое впереди и двое сзади, выскочила медведица из берлоги и напала на них", - рассказал РИА Новости дежурный Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда. По словам собеседника агентства, вахтовики, которые шли сзади, успели включить бензопилу и медведица убежала, они взяли раненых товарищей и дотащили их до места, где ловила сотовая связь, и вызвали спасателей и "скорую". "Двое пострадали сильно, она сняла с них скальп, сломала руку, прокусила бедро. У одного раздроблены лицевые кости, их доставили в больницу, они в реанимации", - добавил дежурный. Также он рассказал, что, по словам рабочих, они слышали писки медвежат в берлоге. "Не понятно, почему медведица проснулась, ее теперь только отстреливать, но это дело охотоведов", - уточнил собеседник.
https://ria.ru/20231115/napadenie-1909616316.html
https://ria.ru/20231013/napadenie-1902455962.html
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происшествия, республика коми
Происшествия, Республика Коми
В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков

В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков, двое попали в реанимацию

© Фото : @instagram/Кроноцкий заповедник/Лиана ВаравскаяМедведь
Медведь - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : @instagram/Кроноцкий заповедник/Лиана Варавская
Медведь. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Медведица напала на четверых лесозаготовщиков в Коми, двое оказались в реанимации, у них разорваны лица, сообщили в Троицко-Печорском аварийно-спасательном отряде.
"ЧП произошло примерно в 60 километрах от поселка Троице-Печорское. Четверо вахтовиков шли размечать делянку, двое впереди и двое сзади, выскочила медведица из берлоги и напала на них", - рассказал РИА Новости дежурный Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда.
Медведь - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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По словам собеседника агентства, вахтовики, которые шли сзади, успели включить бензопилу и медведица убежала, они взяли раненых товарищей и дотащили их до места, где ловила сотовая связь, и вызвали спасателей и "скорую".
"Двое пострадали сильно, она сняла с них скальп, сломала руку, прокусила бедро. У одного раздроблены лицевые кости, их доставили в больницу, они в реанимации", - добавил дежурный.
Также он рассказал, что, по словам рабочих, они слышали писки медвежат в берлоге. "Не понятно, почему медведица проснулась, ее теперь только отстреливать, но это дело охотоведов", - уточнил собеседник.
Сотрудники полиции и Минэкологии Башкирии на месте происшествия, где медведица напала на местную жительницу в Ишимбайском районе. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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ПроисшествияРеспублика Коми
 
 
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