https://ria.ru/20231203/komi-1913437594.html
В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков
В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков - РИА Новости, 03.12.2023
В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков
Медведица напала на четверых лесозаготовщиков в Коми, двое оказались в реанимации, у них разорваны лица, сообщили в Троицко-Печорском аварийно-спасательном... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:00
2023-12-03T12:00
2023-12-03T12:04
происшествия
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Медведица напала на четверых лесозаготовщиков в Коми, двое оказались в реанимации, у них разорваны лица, сообщили в Троицко-Печорском аварийно-спасательном отряде. "ЧП произошло примерно в 60 километрах от поселка Троице-Печорское. Четверо вахтовиков шли размечать делянку, двое впереди и двое сзади, выскочила медведица из берлоги и напала на них", - рассказал РИА Новости дежурный Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда. По словам собеседника агентства, вахтовики, которые шли сзади, успели включить бензопилу и медведица убежала, они взяли раненых товарищей и дотащили их до места, где ловила сотовая связь, и вызвали спасателей и "скорую". "Двое пострадали сильно, она сняла с них скальп, сломала руку, прокусила бедро. У одного раздроблены лицевые кости, их доставили в больницу, они в реанимации", - добавил дежурный. Также он рассказал, что, по словам рабочих, они слышали писки медвежат в берлоге. "Не понятно, почему медведица проснулась, ее теперь только отстреливать, но это дело охотоведов", - уточнил собеседник.
https://ria.ru/20231115/napadenie-1909616316.html
https://ria.ru/20231013/napadenie-1902455962.html
республика коми
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика коми
Происшествия, Республика Коми
В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков
В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков, двое попали в реанимацию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Медведица напала на четверых лесозаготовщиков в Коми, двое оказались в реанимации, у них разорваны лица, сообщили в Троицко-Печорском аварийно-спасательном отряде.
"ЧП произошло примерно в 60 километрах от поселка Троице-Печорское. Четверо вахтовиков шли размечать делянку, двое впереди и двое сзади, выскочила медведица из берлоги и напала на них", - рассказал РИА Новости дежурный Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда.
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По словам собеседника агентства, вахтовики, которые шли сзади, успели включить бензопилу и медведица убежала, они взяли раненых товарищей и дотащили их до места, где ловила сотовая связь, и вызвали спасателей и "скорую".
"Двое пострадали сильно, она сняла с них скальп, сломала руку, прокусила бедро. У одного раздроблены лицевые кости, их доставили в больницу, они в реанимации", - добавил дежурный.
Также он рассказал, что, по словам рабочих, они слышали писки медвежат в берлоге. "Не понятно, почему медведица проснулась, ее теперь только отстреливать, но это дело охотоведов", - уточнил собеседник.
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